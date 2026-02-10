Juan Pérez 10 FEB 2026 - 16:53h.

Con bajadas de hasta el 90%

Steam aprovecha San Valentín para introducir con algo de anticipo el Festival de JcJ de Steam, una semana repleta de demos con descuentos de todo tipo en juegos hasta el próximo 16 de febrero. Un pack perfecto para entrar en algunos títulos icónicos así como en indies por descubrir con nombres recién incorporados a la bajada de precio como Marvel Cosmic Invasion, Monster Train 2 o una larga lista de títulos de la saga Call of Duty.

En el laberinto de Steam es fácil perder el rumbo hacia determinadas rebajas en cualquier época del año debido a la constante lluvia de meteoritos con forma de precios bajos, a veces incluso de manera exagerada. Tener títulos sagrados como Darkest Dungeon a menos de dos euros es una bendición que apoya muchas veces ese baúl de juegos intocables que acaban en millones de usuarios sin jugabilidad posterior, y aún así, todo perfil abraza el coleccionismo digital.

Lo más importante a destacar es que las ofertas no están reñidas con el Festival y los títulos Jugador contra Jugador, por lo que no todo el listado funciona bajo esa premisa. De hecho uno de los títulos más interesantes en bajar de precio es Marvel Cosmic Invasion, el genial beat'em up que por primera vez genera un descuento y se coloca un 25% por debajo de su precio habitual después de llegar al mercado en diciembre.

Los juegos JcJ y multijugador rebajados en Steam

NBA 2K26 a 23,09 euros (-67%)

Granblue Fantasy: Rising a 19,49 euros (-61%)

Dragon Ball Sparking! Zero a 34,99 euros (-50%)

Sid Meier's Civilization VII a 41,99 euros (-40%)

Call of Duty: Black Ops 7 a 51,99 euros (-35%)

Rematch a 18,66 euros (-28%)

Marvel Cosmic Invasion a 22,49 euros (-25%)

Monster Train 2 a 18,74 euros (-25%)

Helldivers 2 a 29,99 euros (-25%)

En otra lista de precios más bajos, también hay títulos por debajo de 15 euros

Darkest Dungeon a 1,83 euros (92%)

A Way Out a 2,99 euros (90%)

Hogwarts Legacy a 8,99 euros (-85%)

Bioshock Infinite a 7,49 euros (-75%)

Doom: The Dark Ages a 26,39 euros (-67%)

Dave the Diver a 10,99 euros (-45%)

Dinasty Warriors a 55,99 euros (-30%)

Algunas de las ofertas van más allá del 16 de febrero, pero en casos excepcionales sólo se prolonga una semana más. Un pack muy interesante para ampliar la biblioteca en Steam con posibilidades de todos los géneros.