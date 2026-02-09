Sony anuncia un nuevo State of Play para este jueves 12 a las 23:00

Gustavo Maeso 09 FEB 2026 - 16:58h.

Un evento online con más de una hora de noticias y actualizaciones sobre juegos para PlayStation 5

PlayStation sorprende con un repentino State of Play made in Japón

Sony Interactive Entertainment ha confirmado la celebración de una nueva edición de State of Play, su ya habitual formato de presentaciones digitales, que podrá seguirse en directo este jueves 12 de febrero a las 23:00 (hora peninsular española). La compañía volverá a reunir a la comunidad de PlayStation en un evento que, según ha detallado, servirá como escaparate global para conocer de primera mano los próximos lanzamientos que llegarán a su ecosistema durante los próximos meses, con especial atención a los proyectos que están desarrollándose fuera de los grandes estudios internos.

El episodio tendrá una duración superior a los 60 minutos, una cifra poco habitual para este tipo de retransmisiones, lo que anticipa una cita especialmente cargada de contenidos. Durante la emisión se mostrarán novedades, anuncios inéditos y actualizaciones de títulos en desarrollo procedentes de estudios de todo el mundo, tanto independientes como grandes equipos third party. El State of Play de febrero se presenta, por tanto, como un punto de encuentro clave para descubrir algunos de los juegos más prometedores que llegarán próximamente a PS5, reforzando el papel de la plataforma como uno de los principales escaparates del panorama internacional.

Una hora da para muchas sorpresas

Además del protagonismo de los proyectos independientes y de terceros, la presentación también incluirá nuevas informaciones sobre los próximos trabajos de los equipos de PlayStation Studios, el sello bajo el que se agrupan los estudios propios de la marca. Aunque no se han adelantado nombres concretos, la compañía ha confirmado que habrá espacio para conocer el estado de desarrollo de algunos de sus proyectos internos más relevantes. De este modo, el evento combinará la visibilidad del talento externo con las novedades de sus franquicias y equipos más reconocidos, configurando un programa pensado tanto para el público general como para los jugadores más atentos a la actualidad de la industria.

La retransmisión podrá seguirse a través de Twitch en inglés y contará con la opción de activar subtítulos, facilitando así el acceso a los contenidos para una audiencia internacional. Desde la propia compañía recuerdan que toda la información detallada sobre el evento, así como los enlaces oficiales para seguir la emisión, pueden consultarse en el blog oficial de PlayStation. Con más de una hora de duración y un enfoque claramente internacional, este State of Play se perfila como una de las citas más relevantes del calendario de presentaciones digitales de la marca en este inicio de año.