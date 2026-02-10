Juan Pérez 10 FEB 2026 - 18:02h.

Un bingo para completar el roster

El marco de Marvel Tokon para 2026 deja en el juego de peleas uno de los grandes referentes del año para PlayStation desde el sello de la exclusividad, y tiene una información de última hora muy jugosa. Con los 20 héroes confirmados de inicio para la batalla, las elucubraciones para llegar a todos ellos pasa por analizar el estado de otros títulos del entorno, porque hasta ahora sólo hay ocho nombres confirmados.

A sólo unas horas de tener presumiblemente una ampliación de información de Marvel Tokon en el State of Play del jueves, Arc System ha dejado un cebo en la página del juego de Steam. En ese pack informativo la confirmación de 20 héroes es la joya de la corona de una explicación que habla de un lobby de 64 jugadores y un modo de un jugador denominado 'Episode Mode' enfocado en la narrativa y el lore...pero hay mucho más.

El desconocimiento general del juego desde su presentación coloca muchos interrogantes en el aire como la fecha de lanzamiento, pero esta lluvia de información deja entrever novedades el jueves. Por eso el bingo para adivinar los superhéroes para completar el roster tiene cuenta atrás con la idea de ir más allá de los conocidos hasta ahora. Doctor Doom, Iron Man, Ms. Marvel, Star Lord, Capitán América, Ghost Rider, Tormenta y Spider-Man son los ocho anunciados hasta la fecha, pero el número va más allá de duplicar a los protagonistas.

Los 12 posibles personajes de Marvel Tokon

El primer análisis para llegar a los nombres es entender que los villanos son parte del bloque, porque Doom presenta un frente común para ir más allá con los elegidos. Por eso nombres como Magneto, Loki, Venom o Duende Verde son opciones bastante lógicas para completar el roster aunque sea desde la otra perspectiva y sólo con algunos picks minoritarios.

La igualdad de género en esto también pesa, como lo hace en casi todos los juegos actuales. En Marvel Cosmic Invasion y Marvel Rivals, hay números muy similares por lo que deben aparecer más mujeres para igualar la balanza. Con Tormenta y Ms. Marvel presentes, superheroínas como Hulka, Bruja Escarlata, Fénix o Capitana Marvel pueden estar, al menos dos de ellas. A partir de ahí la dosis de personajes minoritarios para refrescar el juego también es interesante porque pueden aparecer Nico Minoru, Júbilo, Dazzler, Emma Frost, Magic o X-23.

En una visión global hay personajes que deben aparecer sí o sí en el juego, si no de inicio, en actualizaciones futuras a corto plazo para vender a la comunidad un impacto total. Lobezno, Thor, Deadpool, Cíclope, Daredevil o Pantera Negra parecen un must a corto plazo, lo que deja una mezcla total muy interesante. Por supuesto pueden aparecer sorpresas, algunos tanques como Coloso, La Cosa o Hulk para ofrecer alternativas en los roles, algún DPS diferencial.

Con toda esta información nuestra apuesta es cerrar el roster actual de los ocho con doce propuestas salidas de estas tres vertientes, hasta dejar un plantel de 20 muy similar a este:

Doctor Doom

Iron Man

Capitán América

Ms. Marvel

Star Lord

Ghost Rider

Tormenta

Spider-Man

Lobezno

Magneto

Loki

Deadpool

Pantera Negra

Magic

Emma Frost

Cíclope

Coloso

Hulk

Susan Storm

Thanos

Es cierto que tomamos pocos riesgos porque hay un espacio pequeño para las sorpresas con personajes de tercera línea como Angela o Bill Rayos Beta, presentes por ejemplo uno en Marvel Rivals y otro en Cosmic Invasion. Alguno de estos puede caer, pero sin duda algo parecido a esto tiene toda la lógica.