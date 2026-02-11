Juan Pérez 11 FEB 2026 - 12:32h.

Marvel Tokon es uno de los seguros mientras que un nuevo God of War sería un pelotazo

Final Fantasy Tactics Remake y Kratos en un metroidvania, cerca del State of Play

La alfombra azul de Sony para el State of Play de este jueves 12 de febrero deja un buen pozo de hype alrededor de la hora de duración del evento, una propuesta envuelta en predicciones de todo tipo. A pesar de no tener el apellido Showcase, la apuesta por verter a principios de año parte de los contenidos de la PS5 para 2026 coloca plantea muchos exclusivos encima de la mesa y alguna bomba en el horizonte.

La argumentación de imaginar algo grande en este State of Play pasa por entender que Sony esconde algo más que los juegos presentados hasta la fecha. Marvel's Wolverine, Saros, Marathon, Fairgame$, Martel Tokon o el multijugador de Horizon son las bazas principales, pero hay algo más. Debe haberlo si la proyección es tan grande, por eso hacemos un bingo completo en tres escalas de posibilidades con multitud de nombres con lógica.

Sin garras pero con muchos exclusivos

La ausencia de Marvel's Wolverine es la más sonada de todas tras la afirmación de Insomniac Games, pero hay muchos más exclusivos encuadrados para darle valor a los spots asegurados. Marathon y Marvel Tokon esperan fechas de lanzamiento mientras que un gameplay Saros y el nuevo Horizon multijugador parecen un must a sabiendas de que la cuenta atrás está activada. En otra línea de propuestas está la rumoreada demo de Resident Evil Requiem, una gran noticia para los fans de la saga que pueden incorporar el shadowdrop al bingo de posibilidades. A partir de ahí hay opciones para ver juegos como Fairgame$, Ballad of Antara o Crimsom Desert.

Marvel Tokon (muy posible)

Saros (muy posible)

Marathon (muy posible)

Horizon Hunters Gathering (muy posible)

Fairgame$ (posible)

Ballad of Antara (posible)

Crimson Desert (posible)

Dante asoma la patita con un posible Devil May Cry 6

La presencia de los juegos de Xbox es bastante posible después de ver la amalgama de juegos nacidos en Microsoft que pueden empezar a volar en los próximos meses en Sony. Fable es una de las opciones más locas y a la vez más lógicas mientras los seguidores de PS5 esperan la fecha del Forza Horizon 6 ya confirmado. Mientras tanto los rumores de un nuevo Devil May Cry 6 toman forma al tiempo que aparecen en el horizonte opciones para tener algo más de lo nuevo de Life is Strange: Reunion de marzo. Más ambicioso es pensar en un adelanto con gameplay de Intergalactic o incluso en el rumoreado metroidvania de God of War en 2D.

Fable (sorpresa)

Devil May Cry 6 (sorpresa)

Forza Horizon 6 (sorpresa)

Life is Strange (sorpresa)

God of War Metroidvania (sorpresa)

Intergalactic (sorpresa)

The Witcher 3 DLC (sorpresa)

El baúl de los casos perdidos con los anuncios inimaginables

En el supuesto de tener una bomba entre manos, este listado solo ofrece opciones para los más soñadores, porque a lo sumo si aparece una de estas opciones será demasiado. Aún así no son disparos al aire porque pasan por juegos que están en desarrollo o marcas con expectativas de aparecer de nuevo por el silencio de los últimos años. Kingdom Hearts, Final Fantasy VII: Parte 3 o Persona 5 son algunas de las opciones locas, pero hay más. Hay triples como por ejemplo ver algo de From Software, soñar con lo nuevo de Santa Mónica o pensar que de verdad Neil Druckmann ha dejado la serie de The Last of Us para ponerse con la tercera parte.