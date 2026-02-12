Juan Pérez 12 FEB 2026 - 10:04h.

La cuarta entrega no está prevista para 2026, pero hay sorpresas en el horizonte

Kingdom Hearts 4: El análisis y explicación de las 7 imágenes en Quadratum

La avanzadilla de las filtraciones sobre el futuro de Fortnite deja una escena certera en este caso con el caso de Kingdom Hearts, uno de los juegos destinados a llevar a sus protagonistas al Battle Royale en los próximos meses. La información desvela una colaboración en desarrollo que supone un impulso para la franquicia en la nueva hoja de ruta de Square Enix de cara a un posible videojuego en este 2026, y todas las miradas están puestas en dos puntos: Kingdom Hearts 4 o un posible remake del primer juego.

El proceso de llegar a Fortnite para formar parte de uno de los juegos más populares de la historia tiene una coletilla con cada colaboración, y es el impacto para llevar a los usuarios a otro espacio. A veces es una película, otra simplemente una marca, e indiscutiblemente aquí todo apunta a colocar una flecha en dirección a una nueva trama liderada por Sora, esa es la reflexión posterior a la información de Adira sobre la inclusión de Sora, Rikku y Kairi en el juego.

Aunque no da nombres exactos, la información de Adira empuja a invitar a un plantel completo de personajes que seguramente también esté ligado a Disney, pero es que la rumorología va más allá. En los últimos días el CEO de Disney, Josh D'Amaro, ha planteado la posibilidad de hacer estrenos de películas directamente en Fortnite como parte de una estrategia transversal para llegar a más públicos y de una forma totalmente novedosa.

En la idea de crear ese ecosistema de Disney dentro de Fortnite después de la alianza sellada desde hace bastante, Kingdom Hearts parece una de las nuevas piezas, y es curioso por lo que significa para el multiverso de la marca. Aún así el destello de tener a Sora en el juego significa algo más, porque si ha aguantado hasta ahora y curiosamente llega con rumores en pleno 2026, es porque la IP tiene algo por descubrir que todavía no conocemos.

Kingdom Hearts 4, el bastión principal

La base más lógica es imaginar un posible lanzamiento a medio plazo de Kingdom Hearts 4 para cuadrar con la aparición de Sora y compañía en Fortnite, pero es cuanto menos extraño. El planteamiento del ARPG está más cercano de imaginar una fecha en 2027 por todas las publicaciones oficiales hasta la fecha, por eso es cuanto menos curioso tener esto encima de la mesa cuando ni siquiera hay un avistamiento de novedades ahora. Muy sorprendente tiene que ser el State of Play de este jueves 12 para que eso cambie.

Obviamente no tiene por qué ser una inyección que vaya acompañada automáticamente de un juego, pero es lo habitual. Por eso la segunda opción es pensar en qué aristas tiene actualmente la saga para imaginar otra cosa, y ahí todo pasa por la última filtración de extas1s. El creador de contenido suele adelantar muchas novedades y hace unos días habló del desarrollo de Kingdom Hearts 1 Remake para recuperar la esencia del primer juego en grandes consolas. Ese sí puede ser un bloque para asestar un golpe al mercado con una noticia inesperada, sólo queda esperar a ver si es humo o si la conexión con Fortnite trae bajo el brazo un título con las expectativas de la saga.