Resident Evil: Requiem expone el horario exacto para poder jugar

Juan Pérez 25 FEB 2026 - 10:25h.

Los jugadores de PC tienen que esperar unas horas más

Impresiones Resident Evil Requiem: regresamos a Raccoon City con Leon y Grace

La invitación a entrar en Resident Evil: Requiem es cuestión de horas ante la presentación definitiva de los horarios de estreno del juego en todo el mundo sólo a un par de zombies de disfrutar del regreso a Racoon City. El envoltorio de Capcom es especial por la dupla creada entre Grace y Leon para un formato muy diferente entre ambos tanto en jugabilidad como en manejo, y sin duda es uno de los grandes juegos de principios de 2026 marcados para señalar cómo será el año.

El estreno de un título de una saga tan afamada en viernes es la invitación ideal para tomarse un día libre y entrar de madrugada a inspeccionar por primera vez qué se siente al recuperar de nuevo a Leon S. Kennedy. Un buen salón falto de luz, el silencio sepulcral sin más acompañamiento que la banda sonora y los alaridos de los zombies y el estreno de uno de los juegos más esperados de la temporada son suficientes para entrar en este Resident Evil: Requiem.

La propuesta es esa porque toca trasnochar para llegar al viernes 27 de febrero lo más preparado posible para acompañar a Grace en ese abismo personal esbozado en los primeros conceptos descubiertos del juego. El hospital de la demo, el desencuentro con la madre, la primera criatura...y la consiguiente carta de presentación de Leon con los dos prismas enfrentados.

La recomendación formal de los desarrolladores para un juego que ofrece dos capas muy marcadas en la puesta en escena, es aprovechar a cada personaje desde una perspectiva opuesta. La fragilidad de Grace permite disfrutar más del juego desde dentro con la cámara en primera persona, mientras que la acción de Leon empuja a virar a la tercera persona para desarrollar mejor la movilidad del personaje y el encontronazo constante con los enemigos.

El estreno de Resident Evil: Requiem, diferente en consola y PC

El mapa oficial de los horarios de Resident Evil: Requiem para empezar a jugar es oficial desde todos los canales con un pacto global que choca entre las opciones de consola y PC en todo el mundo. En España el inicio en PlayStation 5, Switch 2 y Xbox pasa por las 00.00h. mientras que en PC hay que aguantar hasta las 6 de la mañana. Estos son el resto de horarios en todo el mundo con especial interés en los países hispanohablantes.

El retraso de PC es habitual porque Steam siempre lanza los juegos a una hora universal, por lo que llegará unas horas más tarde a todas las partes del mundo. La única mística de todo esto es evitar las redes sociales para regatear los spoilers de las primeras horas.

España

Consola: 27 de feb. 0:00

PC: 27 de feb. 6:00

Los Ángeles (PST)

Consola: 26 de feb. 21:00

PC: 26 de feb. 21:00

Ciudad de México (CST)

Consola: 27 de feb. 0:00*

PC: 26 de feb. 23:00

*Nintendo Switch 2: 26 de feb. 23:00

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

Estreno: 10:00h

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

Estreno: 11:00h

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela

Estreno: 12:00h

Argentina y Uruguay