Multiplica las cifras del resto de starters

El primer secreto de Pokémon Viento y Oleaje, ¿un legendario oculto?

El impacto de los iniciales en Pokémon Viento y Oleaje siempre guarda un diseño encantador para llegar a la comunidad con la necesidad de elegir entre uno de los tres para tomar partido. El tipo fuego siempre ha tenido algo especial en el diseño y en la décima generación todo apunta a lo mismo, porque Pombon ha destrozado en cifras a sus dos compañeros de partida como casi siempre pasa cuando aparece una llama ligada a un starter.

La nostalgia de Charmander y el poder del fuego tienen un nosequé capaz de enamorar a millones de jugadores con un solo impacto, y la presencia de Pombon vuelve a repetir esa ecuación desde la aparición de Pokémon Viento y Oleaje. A la espera de saber cómo será la genética con las evoluciones, la percepción es que de primeras todas las versiones siempre son más adorables, más aún si un pomerania es el referente del tipo.

Las estadísticas hablan por sí mismas, porque la proyección que tiene Pombon es exagerada. El nuevo Pokémon de fuego de está a otro nivel, porque ya no es que multiplique las visualizaciones del resto de sus compañeros, sino que se ha visto más que estos dos juntos, muchísimo más. En sólo tres días la publicación oficial desde la cuenta japonesa de la franquicia la publicación del pokémon inicial suma más de 26 millones de visualizaciones, una auténtica barbaridad.

Ese dato está muy por encima de la suma de todas las visualizaciones del tráiler en YouTube en distintas regiones con lo que eso implica. A día de hoy el alcance de Pokémon no se puede medir solo por las llegada de un tráiler, sino por el lugar al que puede llegar una simple imagen de un perrito con una cola de fuego. Y con ese recuerdo replicado a cada una de las generaciones, la elección para Pombon parece obvia.

En ese punto se conecta con la comunidad. Esa cola de fuego tan representativa que lleva 30 años rememorando lo que ha significado Charmander, Charmeleon y Charizard están muy por encima del resto de iniciales de la primera generación. Siempre está presente cuando en un inicial aparece una cola de fuego de una manera o de otra, más o menos significativa. Ahora Pombon muestra un pelaje que representa el sol que está creado bajo una capa de inocencia y simpatía. Y luego están sus dos compañeros.

Browst suma nueve millones de visualizaciones mientras que Gecqua se queda en ocho, y aún así faltan ocho más para llegar al impacto de Pombon. Ni siquiera el de fuego era el primer tuit de todos en la cuenta oficial de Pokémon en Japón, simplemente el arraigo del pomerania es mayor. Históricamente el rol del tipo fuego era el más atrayente y llamaba más la atención.

Ahora mismo todos son elucubraciones o creaciones con la inteligencia artificial para saber cómo pueden llegar a ser la segunda y la tercera evolución, pero lo que está claro es que, con sus números tan masivos, Pombon es un auténtico acierto y parece que va a ser el señalado entre los favoritos del público. Pokémon no es una marca que esté habituada a dar datos sobre qué iniciales o qué Pokémon se han elegido más que otros, pero las redes sociales ya lo dicen por ellos. En general, hay una aceptación bastante alta de que es el más llamativo a priori de los tres, independientemente de gustos personales donde, pues, hay mucha gente que elegirá al pollo y hay muchísima gente que elegirá al gecko.

Pokémon Viento y Pokémon Oleaje confirman un impacto muy positivo por el salto gráfico, por la representación de secretos, por el posible submundo submarino, por la interconexión de las islas y, sobre todo, por plantear un necesario ese salto en Switch 2. Es aire fresco para la franquicia, para los juegos y para entender que ese círculo del 30 aniversario y en la décima generación hacen que todo sea más grande.