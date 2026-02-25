Los 5 detalles de Pokémon Pokopia que debes conocer antes de jugar

Juan Pérez 25 FEB 2026 - 00:53h.

El primer gameplay desde el inicio salido del Nintendo Treehouse

Palidachu, la nueva versión de Pikachu para Pokémon Pokopia

El acercamiento definitivo a Pokémon Pokopia a ocho días de su lanzamiento en el mercado pasa por los descubrimientos del Nintendo Treehouse: Live en un gameplay tan ligero como efectivo. Una demostración perfecta del inicio del juego por primera vez con las habilidades, la jugabilidad, la construcción y las posibilidades de decoración del título enfrascado en pokémon, crafteo y la ligereza de un cozy.

La mezcla de Pokémon Pokopia coloca el título de la Nintendo Switch 2 como un must para los amantes del género, pero también para los que quieran probar qué es jugar a un cozy con lo mejor de cada mundo. Las piezas de Minecraft, el avance diseñado a lo Viva Piñata y la estructura del Dragon Quest Builders son un cóctel perfecto para entrar en la saga, para tomarla como parte del hype hacia la décima generación, pero sobre todo como un mar de consejos hasta la llegada del juego.

Cómo conseguir más personajes en Pokémon Pokopia

La base del crecimiento jugable de Pokopia pasa por ampliar los hábitats del juego, porque así empezarán a aparecer más pokémon en la zona deseosos de compartir experiencia contigo. Eso significa más cercanía y más habilidades que aparecen en tiempo real con eventos que sólo van a ocurrir en momentos específicos, un sistema de avance muy parecido al de Viva Piñata. Esa evolución permite descubrir no sólo más opciones y habilidades, sino una facilidad para tomar la mesa de construcción e ir más allá para moldear cualquier espacio de la villa.

Este es el ejemplo completo de lo más avanzado que se ha visto hasta la fecha en cuanto a la decoración de una zona en Pokémon Pokopia con peluches de todo tipo, mobiliario y edificación. Plantas, alfombras personalizadas y diferentes peluches de Ditto, Pikachu, Dragonite, Arcanine y Eevee entre otros.

Toca decorar interiores para cuidar a cada pokémon

Pokémon Pokopia permite crear bases individualizadas para los pokémon con una decoración propia para incrementar el confort de cada uno de ellos. Son como cabañas vacías que se pueden preparar al estilo de cada personaje con cualquier elemento crafteado con anterioridad. Nunca un arbusto tuvo tanto estilo. Estas construcciones tienen dos variables, se pueden hacer a partir de kits de construcción lo que necesita tiempo real para construirse, mientras que la otra opción es ir bloque a bloque como sucede en títulos como Minecraft.

El profesor Tangrowth es tu amigo

Esta curiosa versión de Tangrowth es nuestro guía en Pokémon Pokopia porque va a ser el solucionador de problemas en todo momento, además del elegido para enseñarle a Ditto todas las posibilidades en su universo. Ante cualquier duda una pequeña conversación con él, que está en la aldea principal justo al inicio del juego, y listo. Curiosamente esta versión muy diferente al pokémon original también tiene sprite propio y pertenece a la pokédex lo que significa que Palidachu o las versiones alternativas de otros lo estarán. Y si es así, ¿es tan loco imaginar que pueden pasar a Pokémon Home con todo lo que ello conlleva?

Una puerta de entrada a la franquicia

Una de las frases más sonadas del Nintendo Treehouse: Live con respecto a Pokopia es la proyección para romper todos los muros del juego y servir como el primer juego de la franquicia para muchos jugadores. La sencillez, el estilo y la presentación de los pokémon con descripciones sencillas e intuitivas son un molde para atraer a usuarios no habituados a la franquicia, de hecho hablan del cozy como una buena opción para ser el primer juego de Pokémon de muchos que todavía no conocen la saga.

Las diferentes versiones del menú

El menú, la pokédex y las diferentes opciones centrales para descubrir el mundo de Pokémon Pokopia tienen definitivamente un diseño artístico maravilloso que rompe con el molde habitual de la franquicia. Es una diferenciación natural no sólo por implementar nuevas versiones como la del Profesor Tangrowth, sino porque lo hace con un estilo muy marcado entre las diferentes opciones a realizar como cortar, quemar, recolectar o construir.

El menú principal es mayor y ofrece alternativas más generales como los desafíos, la tienda, la conexión para jugar con otros amigos, la consecución de objetos y una sorpresa por ahora oculta en forma de interrogante.