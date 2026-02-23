Pokémon Pokopia cubre la ausencia del Direct con un Nintendo Treehouse: Live

Juan Pérez 23 FEB 2026 - 16:31h.

Pokémon Pokopia es el gran punto fuerte de la franquicia con su primer cozy

El último as bajo la manga deja una estela sin Direct pero con un Nintendo Treehouse: Live que vale como pausa intermedia hasta llega al Pokémon Presents del viernes. La compañía japonesa coloca el port de Super Mario Bros. Wonder a Nintendo Switch 2 y sobre todo Pokémon Pokopia como dos enlaces para su próximo lanzamiento, al tiempo que prepara la alargada sombra de Pikachu para el evento del año, y seguramente del lustro en la franquicia.

El acercamiento al gameplay más puro de Pokémon Pokopia es sin lugar a dudas el punto fuerte de los 80 minutos prometidos para el Nintendo Treehouse del martes 24 de febrero. Es la puerta de entrada al cozy con un planteamiento mucho más profundo al que pueda aparecer en el evento del viernes, por eso aparece enclavado en este espacio donde habitualmente se muestran los juegos de forma natural alejados de la dinámica de los tráilers sin mucha explicación cargante.

A semana y media de su lanzamiento, Pokemon Pokopia sí necesita esa profundidad después de las previas iniciales en lo que todo apunta a ser uno de los juegos del año, y el acercamiento cozy más logrado en una gran franquicia hasta la fecha. Y lo es porque el Nintendo Treehouse es algo más que aquel evento que arrancó en el E3 de 2004 para encerrar juegos bajo horas y horas de streaming, ahora es mucho más.

Por ahora es imposible saber si de los 80 minutos hay una división exacta, pero lo lógico es pensar en darle algo más de protagonismo a Pokémon Pokopia frente al port de Super Mario Bros. Wonder. De hecho en las últimas horas están apareciendo filtraciones sobre las construcciones del juego protagonizado por un Ditto humanizado, por lo que el Treehouse es la mejor solución para adelantar de manera oficial ese contenido.

De hecho el multijugador debe ser una fuente inagotable de contenido para el evento porque habitualmente el Nintendo Treehouse: Live une a tres o cuatro protagonistas charlando y jugando desde un sofá. Y eso combina con la demostración del tan mencionado cooperativo de Pokémon Pokopia en una isla alternativa a la del juego principal en solitario. Nate Buhldorff es la cara visible del evento, y en este caso sería normal imaginar a Akihiro Suzuki o Kenichi Ogasawara (productores de Omega Force), explicando cómo ha sido el desarrollo y cómo se ejecuta el producto final de Pokopia.

Los horarios del Nintendo Treehouse: Live

El Nintendo Treehouse: Live cambia el horario habitual de los eventos más sonados de la compañía y viaja a la noche española con un especial de más de una hora a partir de las 23.00h. en España. Estos son los horarios completos para cada uno de los países de habla hispana desde este próximo martes 24 de febrero donde muchos pueden entrar de lleno en la nueva propuesta liderada por Ditto.