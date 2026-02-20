Juan Pérez 20 FEB 2026 - 11:32h.

El evento más largo junto al de Escarlata y Púrpura

Este es el Pokémon favorito de Lamine Yamal

Compartir







El sustento del Pokémon Presents hasta el 27 de febrero pasa por analizar todo rastro de hype alrededor del evento y la duración es uno de los puntos fuertes después de descubrir los 25 minutos de vídeo. Un resultado interesante por ser el más alto en la historia al aprovechar la fuerza del 30º aniversario pero a la vez un mar de posibilidades por la regularidad de los juegos para móviles y alternativas al foco principal.

La persecución de las predicciones hasta descubrir a qué se le dedica tanto tiempo en un Pokémon Presents para por analizar el respaldo de los últimos cinco años para saber que ahora hay más ambición que nunca. Primero por la necesidad de dar el salto gráfico definitivo con el potencial de la Nintendo Switch 2, y segundo porque el entramado mobile es cada vez más fuerte, dos bloques para entender qué ha pasado en los últimos años y qué va a llegar el viernes que viene.

PUEDE INTERESARTE Pokémon Pocket acecha a la novena generación antes del Pokémon Presents

La duración de cada Pokémon Presents

El sobrenombre de Pokémon Presents llegó en 2020 cuando las presentaciones habituales de Pokémon incluidas en el Nintendo Direct pasaron a otro plano para diferenciarse del resto. Desde entonces el impacto es mucho mayor, y antes de eso había fechas colocadas a lo largo de todo el año con distintas novedades de la saga, pero ahora todo pasa por el cumpleaños el 27 de febrero. Desde entonces no hay un Pokémon Presents tan amplio como el de este año, y estos son los ejemplos.

El 30.º Aniversario (2026)

El anuncio de los 25 minutos por ahora deja la promesa de la décima generación, pero seguros sólo están Pokémon Pokopia por razones obvias y la ya conocida confirmación del regreso de Kanto con Rojo Fuego y Verde Hoja para Nintendo Switch.

PUEDE INTERESARTE Las 7 curiosidades de Pokémon Pokopia, un Animal Crossing con duración abierta

Rumbo al competitivo (2025)

El año pasado fueron 19 minutos hasta llegar a Leyendas Pokémon: Z-A y el anuncio del Pokémon Champions.

El regreso de Kalos (2024)

Los 12 minutos de 2024 fueron el primer acercamiento a Leyendas Pokémon: Z-A con el primer vistazo de Ciudad Luminalia en aquel espectacular recorrido de Pikachu sobre el mapa realista de la ciudad.

Un poco de sueño tras Escarlata y Púrpura (2023)

El único evento con la misma duración en todo este tiempo es el de 2023, donde en poco más de 25 minutos bastó para presentar el DLC "El tesoro oculto del Área Zero" para Escarlata/Púrpura y presentar a su vez el lanzamiento de Pokémon Sleep.

PUEDE INTERESARTE Los 7 motivos para soñar con Pokémon Generación 10 en el Pokémon Day

El momento de la novena generación (2022)

Pokémon Escarlata y Púrpura con inspiración en España aparecieron en un Presents bastante breve de sólo 14 minutos a pesar de llegar tras una duración gigantesca el año anterior con el 25 aniversario.

Tantos minutos como el cumpleaños (2021)

El 25 aniversario de Pokémon dejó 20 minutos para colocar en el horizonte una nueva era con Leyendas Pokémon: Arceus, así como los remakes de Diamante Brillante y Perla Reluciente.

La relevancia de los tiempos en según qué juegos

El debate sobre la verdadera duración del Pokémon Presents pasa siempre hacia los dispositivos móviles como una queja habitual sobre la importancia de títulos como GO, Unite, Sleep o Pocket. Todos son articulaciones de Pokémon como lo es el anime o el juego físico de cartas coleccionables, un estruendo global para hacer de la franquicia algo cada vez más grande hasta establecer el punto de llegar a estar en la cima de beneficios globales.

Es cierto que los treinta minutos tienen mucho en los últimos años de pequeños guiños para anunciar actualizaciones de todos esos juegos móviles, pero son parte del todo. Si existen es porque hay millones de jugadores pendientes de esas novedades aunque el bloque central pasa por elevar el hype hacia el cierre con un nuevo Pokémon con la presentación de la décima generación.