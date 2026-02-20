Pokémon Presents ya tiene fecha y horario oficial para el 30 aniversario

Juan Pérez 20 FEB 2026 - 09:58h.

La décima generación es el pico más alto de cara al evento

Pokémon 10ª GEN: Las dos fechas del posible anuncio en febrero

La noticia más esperada de la semana llega sin cambiar ni un ápice la previsión del Pokémon Presents del próximo 27 de febrero para celebrar los 30 años de vida de la franquicia. El especial de Pokémon con la presentación de decenas de sorpresas mantiene la hora de los últimos años y sostiene el futuro de la Nintendo Switch 2 con el deseo de la décima generación y el sabor amargo de dejar atrás un Nintendo Direct que no aparece en este mes por primera vez en ocho años.

Las expectativas del Pokémon Presents ahora se multiplican con la fecha publicada y el horario cerrado a las tres de la tarde, la misma ruta de siempre para los japoneses a la hora de publicar un vídeo tan especial como significativo. El 30 aniversario de Pokémon es un punto de encuentro no sólo para recuperar viajas glorias como el recién anunciado Rojo Fuego y Verde Hoja, sino para dar un salto generacional, prometer fecha del Pokémon Champions y demostrar por qué es una de las marcas más poderosas del mundo.

El listado de preguntas ahora empieza con un bingo de predicciones hasta llegar a descubrir todas las interrogantes del show, que van desde conectar con el competitivo hasta saciar las ganas de la nueva generación. Pokémon Champions debe ser el primer enlace después de la presentación del año pasado, porque el juego a lo Stadium necesita una fecha para remarcar su lanzamiento en 2026 en aras de presentar un entorno perfecto para millones de jugadores.

A partir de ahí la décima generación lleva meses entre filtraciones pero realmente no hay nada asegurado, aunque lo más repetido es el supuesto nombre de Wind & Waves. A partir de ahí la aparición de iniciales, la gestión de la nueva región o las posibilidades parecen claros, pero lo más obvio es que como muy temprano el juego va a aparecer a finales de 2026 si es que lo hace este año.

Sin Nintendo Direct, el músculo de Pokémon debe cubrir este año desde el lanzamiento de Pokémon Pokopia este año con una obligada presencia en el evento, así como el juego de décima generación. Si existe y no le importa el lanzamiento de GTA VI, ese debe ser el gran juego de la Switch 2 en esta temporada a sabiendas de que la ausencia de Direct niega a corto plazo un gran título de Zelda, Mario o Super Smash Bros. Entre tanto hay múltiples opciones de juegos para móviles, series, películas o in sinfín de posibilidades.

Los horarios del Pokémon Presents en todo el mundo

La repetición de los horarios para el Pokémon Presents vuelve a escena un año más para sostener la puntualidad de los japoneses en este tipo de eventos. La publicación oficial de Pokémon certifica el evento el viernes 27 de febrero un año más para dejar el hype en todo lo alto a eso de las 15.00h. en España con una opción matutina en todos los países de habla hispana. Estos son los horarios exactos en todos los países hispanohablantes.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y El Salvador : 08:00h.

: 08:00h. Cuba, Ecuador, Colombia, Perú y Panamá : 09:00h.

: 09:00h. Bolivia, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela : 10:00h.

: 10:00h. Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay : 11:00h.

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja

La filtración de las últimas semanas es el punto de partida para confiar en muchas más novedades de cara al 27 de febrero porque Pokémon no ha esperado más para presentar Rojo Fuego y Verde Hoja. Los dos llegan de manera digital a 20 euros con un port enclavado en otra era, pero que puede conectar con muchos jugadores en la nueva generación para jugar directamente en Switch.