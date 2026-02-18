Juan Pérez 18 FEB 2026 - 22:25h.

Todo apunta a un miniset con posible pausa de las megas

Las 7 curiosidades de Pokémon Pokopia, un Animal Crossing con duración abierta

Compartir







En pleno debate sobre el posible descubrimiento de la décima generación de Pokémon a menos de 10 días del Pokémon Presents, las cartas crean su propio destino en el TCG de móviles. Pokémon Pocket avisa de una próxima actualización con novedades para este jueves 19 de febrero para incorporar como poco a los tres iniciales de la novena generación: Sprigatito, Fuococo y Quaxly son parte oficial del nuevo pack de coleccionismo y combate.

El poder de Hydreigon en el meta de las megas de Pokémon Pocket tiene un viaje prometido a Paldea tras la presentación inicial de tres de los pokémon más representativos de Esmeralda y Púrpura. No es el primer vistazo de ellos en el juego, pero claramente van a significar un nuevo paseo para profundizar por ejemplo en versiones mejoradas de muchos de ellos como un posible Meowscarada EX, Skeledirge Ex o Quaquaval EX. Además las megaevoluciones están muy presentes, por lo que hay espacio para tener un molde continuista con Mega Scovillain o Mega Glimmora en sus versiones definitivas.

PUEDE INTERESARTE Las expectativas del Pokémon Presents a sólo diez días del 30º aniversario

La presentación del set planteado para las próximas semanas es cuanto menos sorprendente, no sólo porque resta importancia a la presencia de Pokémon Pocket en el Pokémon Presents a expensas de una sorpresa mayor. Es una decisión difícil de imaginar teniendo en cuenta el peso de las megas en el contexto actual, porque esto puede significar indudablemente una pausa en el entorno de las megas con un pequeño miniset.

PUEDE INTERESARTE Pokémon Verde Hoja y Rojo Fuego, el rumor de un regreso para Switch 2

La gran duda es saber si el lanzamiento de una actualización alrededor de una semana antes del 30 aniversario de Pokémon, evento mediante, puede restarle peso al juego en la invitación posterior. Si hay algo seguramente sea un anuncio mucho mayor para proyectar el juego a medio plazo no sólo en la actualización del mes de abril, sino en las aspiraciones globales para todo el 2026.

Algunas de las evoluciones finales de los iniciales como Meowscarada ha sido bastante relevante en un punto concreto del meta hace bastantes meses, pero no fue una incursión en Paldea. Ahora todo apunta a un enfoque directo en la novena generación con lo que ello supone para el futuro del juego, porque la región era junto a Galar la que menos representantes tenía mientras que Kanto, Johto y Alola tenían a todos sus versiones completas.

PUEDE INTERESARTE Este es el Pokémon favorito de Lamine Yamal

Los horarios del teaser de Pokémon TCG Pocket

El horario de presentación de las próximas cartas del Pokémon Pocket en España es las 15.00h. el próximo jueves 19 de febrero, la fecha confirmada por Pokémon. Y estos son los horarios en el resto de países hispanohablantes.

08.00h. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

09.00h. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

10.00h. Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela.

11.00h. Argentina, Brasil y Uruguay.

El compromiso con el juego de cartas es el de buscar una forma de revolucionar el juego para, imitando lo que han dicho los desarrolladores, recuperar la curva de jugadores latentes que van y vienen. Algo fundamental en todo juego de cartas digital tras el boom inicial.