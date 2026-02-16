Pokémon Pocket: Los 3 mejores mazos de Hydreigon
Tres decks muy similares con pequeños ajustes diferenciales
El estado del meta de Pokémon Pocket pasa por entender todas las posibilidades en los mazos de Hydreigon como el gran ejecutor del mejor plan actualmente en las partidas competitivas. El siniestro es una de las cartas por su capacidad para arrastrar cartas top hasta complementar su combo, y a la espera del nuevo set B2a con novedad a la vuelta de la esquina, estos son los mejores decks para hacer pruebas y romper al rival si no hay un mirror match.
Las mega evoluciones son parte del contenido más poderoso de Pokémon Pocket en los últimos meses pero hay ciertos vínculos con cartas extremadamente poderosas que chocan al máximo nivel. Hydreigon es el mejor ejemplo de cómo romper el molde de muchos arquetipos, primero por su facilidad para cargarse automáticamente sin necesidad de nadie, y segundo porque ofrece una viabilidad en múltiples combos.
El deckbuilding ha evolucionado desde Sylveon a Darkrai o Furfrou hasta compilar una larga lista de posibilidades junto al pokémon siniestro, sobre todo gracias a la eficacia del Caramelo Raro. Estos son los tres mazos más viables para entrar en el competitivo de Pokémon Pocket bajo la llama del dragón.
Mega Absol es el mejor apoyo de Hydreigon
Hydreigon es la mejor opción para destrozar megas, pero en este caso tiene su propio acompañante para ejecutar el golpe final como finisher en las fases avanzadas de la partida. La estrategia es tirar lo más rápido posible el Caramelo Raro para colocar al dragón/siniestro lo antes posible en mesa, y aprovechar sus sinergias. Nihilego puede ser una buena entrada, mientras que el resto evoluciona en la banca y la flecha venenosa ejecuta su acción.
- Deino x2
- Hydreigon x2
- Absol x1
- Mega Absol x1
- Nihilego x1
- Profesor Oak x2
- Poké Ball x2
- Helado Suerte x1
- Copiona x2
- Flecha venenosa x2
- Caramelo Raro x2
- Helio x2
La prueba con el Casco Dentado
La ejecución del combo en este caso es muy parecida, Mega Absol aprovecha para aliviar la mano del enemigo, servir de tanque, pero en este caso Chingling puede abrir partidas para frenar al máximo al enemigo. Sobre todo para evitar una evolución pronta en momentos iniciales, lo que da más tiempo a encontrar las cartas de evolución.
- Deino x2
- Hydreigon x2
- Chingling x1
- Mega Absol x1
- Nihilego x1
- Profesor Oak x2
- Poké Ball x2
- Helado Suerte x1
- Copiona x2
- Casco Dentado x2
- Caramelo Raro x2
- Sabrina x1
- Helio x1
Furfrou entra en una versión más estable
Este deck está mucho más marcado en asegurar la evolución porque es de los pocos que introduce a la fase intermedia de la evolución de Hydreigon (Zweilousz). Aún así la clave del funcionamiento es la misma, pero con Furfrou que aguanta -20 de golpes y comba a la perfección con el dragón.
- Deino x2
- Zweilousx1
- Hydreigon x2
- Mega Absol x1
- Furfrou x1
- Profesor Oak x2
- Poké Ball x2
- Indeedee x1
- Copiona x2
- Casco Dentado x2
- Caramelo Raro x2
- Helio x1
En los inicios del meta se vio mucho con Sylveon, Darkrai o Furfrou, incluso había aperturas interesantes con Clefa, pero la situación ha cambiado lo suficiente para darle el top tier a estos tres mazos, sobre todo al primero.