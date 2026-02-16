Pokémon Pocket: Los 3 mejores mazos de Hydreigon

Juan Pérez 16 FEB 2026 - 19:01h.

Tres decks muy similares con pequeños ajustes diferenciales

Las 7 curiosidades de Pokémon Pokopia, un Animal Crossing con duración abierta

El estado del meta de Pokémon Pocket pasa por entender todas las posibilidades en los mazos de Hydreigon como el gran ejecutor del mejor plan actualmente en las partidas competitivas. El siniestro es una de las cartas por su capacidad para arrastrar cartas top hasta complementar su combo, y a la espera del nuevo set B2a con novedad a la vuelta de la esquina, estos son los mejores decks para hacer pruebas y romper al rival si no hay un mirror match.

Las mega evoluciones son parte del contenido más poderoso de Pokémon Pocket en los últimos meses pero hay ciertos vínculos con cartas extremadamente poderosas que chocan al máximo nivel. Hydreigon es el mejor ejemplo de cómo romper el molde de muchos arquetipos, primero por su facilidad para cargarse automáticamente sin necesidad de nadie, y segundo porque ofrece una viabilidad en múltiples combos.

El deckbuilding ha evolucionado desde Sylveon a Darkrai o Furfrou hasta compilar una larga lista de posibilidades junto al pokémon siniestro, sobre todo gracias a la eficacia del Caramelo Raro. Estos son los tres mazos más viables para entrar en el competitivo de Pokémon Pocket bajo la llama del dragón.

Mega Absol es el mejor apoyo de Hydreigon

Hydreigon es la mejor opción para destrozar megas, pero en este caso tiene su propio acompañante para ejecutar el golpe final como finisher en las fases avanzadas de la partida. La estrategia es tirar lo más rápido posible el Caramelo Raro para colocar al dragón/siniestro lo antes posible en mesa, y aprovechar sus sinergias. Nihilego puede ser una buena entrada, mientras que el resto evoluciona en la banca y la flecha venenosa ejecuta su acción.

Deino x2

Hydreigon x2

Absol x1

Mega Absol x1

Nihilego x1

Profesor Oak x2

Poké Ball x2

Helado Suerte x1

Copiona x2

Flecha venenosa x2

Caramelo Raro x2

Helio x2

La prueba con el Casco Dentado

La ejecución del combo en este caso es muy parecida, Mega Absol aprovecha para aliviar la mano del enemigo, servir de tanque, pero en este caso Chingling puede abrir partidas para frenar al máximo al enemigo. Sobre todo para evitar una evolución pronta en momentos iniciales, lo que da más tiempo a encontrar las cartas de evolución.

Deino x2

Hydreigon x2

Chingling x1

Mega Absol x1

Nihilego x1

Profesor Oak x2

Poké Ball x2

Helado Suerte x1

Copiona x2

Casco Dentado x2

Caramelo Raro x2

Sabrina x1

Helio x1

Furfrou entra en una versión más estable

Este deck está mucho más marcado en asegurar la evolución porque es de los pocos que introduce a la fase intermedia de la evolución de Hydreigon (Zweilousz). Aún así la clave del funcionamiento es la misma, pero con Furfrou que aguanta -20 de golpes y comba a la perfección con el dragón.

Deino x2

Zweilousx1

Hydreigon x2

Mega Absol x1

Furfrou x1

Profesor Oak x2

Poké Ball x2

Indeedee x1

Copiona x2

Casco Dentado x2

Caramelo Raro x2

Helio x1

En los inicios del meta se vio mucho con Sylveon, Darkrai o Furfrou, incluso había aperturas interesantes con Clefa, pero la situación ha cambiado lo suficiente para darle el top tier a estos tres mazos, sobre todo al primero.