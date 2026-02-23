Juan Pérez 23 FEB 2026 - 12:47h.

La fe en la 10ª Generación es la base para un evento perfecto

Las expectativas del Pokémon Presents a sólo diez días del 30º aniversario

La puerta hacia lo desconocido el próximo viernes 27 de febrero en el Pokémon Presents es la mejor experiencia para un fan de Pokémon tras 30 años embaucados por criaturas en todo tipo de juegos. La marca más poderosa de la actualidad parte de los videojuegos para ofrecer un espectáculo único donde hay focos para la décima generación, pero también para un cajón repleto de novedades inesperadas hasta llegar a las predicciones.

El bingo para el Pokémon Presents de esta semana es una forma de jugar a entender cómo funciona la compañía japonesa en un día tan importante para su historia, sobre todo por lo que puede significar a largo plazo. El valor de su marca en Switch 2 es fundamental para entender la apuesta en la nueva consola, así como en tantos otros espacios validados por cartas, juegos de mesa, series, películas, peluches o a saber qué sorpresas Esta es la escala con tres niveles de posibilidades para entender qué puede aparecer en el evento.

La apuesta segura para el Pokémon Presents

El escenario más lógico es darle a Pokémon Pokopia el trono principal para asestar un golpe en el mercado con el primer juego cozy de la franquicia, más aún por el lanzamiento próximo el 5 de marzo. Debe ser el juego con más tiempo en pantalla de todo el Pokémon Presents, quizás seguido por Pokémon Champions con fecha confirmada para darle al competitivo y así cerrar la gran deuda con la comunidad.

Con todo eso el aliciente de los juegos móviles es un escalón particular donde todos deben tener presencia, la única duda está en Pokémon TCG Pocket porque acaba de anunciar un set, pero quizás guardan una sorpresa para la actualización de abril. Y quién sabe si en el enlace actual con Netflix aparece una tercera temporada de La Conserje Pokémon u otra ficción entre manos.

Pokémon Pokopia (muy posible)

Pokémon GO (muy posible)

Pokémon Unite (muy posible)

Pokémon Sleep (muy posible)

Pokémon Cafe Remix (muy posible)

Pokémon Champions ( muy posible)

Pokémon TCG Pocket (posible)

La Conserje Pokémon (posible)

El momento de la 10ª generación

Pokémon Winds and Waves o como se llame, la décima generación de la saga debe tener una presentación por pequeña que sea en el trigésimo aniversario. Lo más lógico es imaginar un pequeño teaser con nombre y año de lanzamiento, pero el optimismo puede imaginar algo más grande con mes de lanzamiento, starters sombreados o incluso un avance de cómo será el nuevo mundo. Otra de las predicciones más interesantes es pensar no sólo el el subidón de calidad para el nuevo Pokémon, sino en la introducción por primera vez de un doblaje completo en la saga.

A partir de ahí las dudas pasan por entender cuál es el concepto principal de Pokémon, estabilizar aún más su marca a partir del nuevo juego, o ir incluso más lejos. Parece imposible tener entre manos una nueva región sin una versión exclusiva de la Nintendo Switch 2 con el Pikachu de turno, pero las opciones son muchas más como un posible set de lego hasta ahora desconocido. En cuanto a juegos el port de Arceus a Switch 2 es una opción rara, como lo es otro DLC de Z-A, pero si esto sucede no es raro imaginar una nueva megaevolución.

Pokémon 10ª Generación (sorpresa)

Leyendas Pokémon: Arceus (sorpresa)

Nintendo Switch 2 versión Pokémon (sorpresa)

Pokémon TCG Set (sorpresa)

Set de Lego (sorpresa)

Leyendas Pokémon Z-A DLC (sorpresa)

Juego móvil desconocido (sorpresa)

El poder de la imaginación, de Eevee a los remakes

El control de la locura pasa por imaginar cosas chingonas dentro de un escenario tan grande como lo es un 30 cumpleaños, por eso el fan puede soñar con algo difícil de imaginar. Si la décima generación es una realidad, todo lo demás va a quedar en un segundo plano a pesar de posibles novedades muy interesantes. El remake de la quinta generación, un próximo juego móvil para la segunda mitad de año o una nueva evolución de Eevee pueden marcar la diferencia. Y si hay pinceladas como una nueva película, un Mundo Misterioso a futuro o un Pokémon Center en Europa, se cae el estadio.