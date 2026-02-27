El primer secreto de Pokémon Viento y Oleaje, ¿un legendario oculto?

Juan Pérez 27 FEB 2026 - 17:23h.

Una serpiente voladora apunta a ser una de las sorpresas del juego

Las 7 curiosidades de Pokémon Pokopia, un Animal Crossing con duración abierta

Compartir







La conjugación del verbo hypear se la conoce a la perfección Nintendo hasta ponerla en marcha en el primer tráiler de Pokémon Viento y Pokémon Oleaje con una huella indeleble en el cierre de la presentación. El último vistazo a las nubes deja entrever la típica jugada de Game Freak para colocar un interrogante sobre el posible legendario o singular del juego, aunque hay opciones mucho más lógicas para desentrañar el primer secreto.

El último frame del tráiler de Pokémon Viento y Oleaje como cierre del Pokémon Presents tiene un acompañante en el cielo que no tiene ni mucho menos una forma de nube, y es ahí donde empiezan las elucubraciones. La estilización de un ser similar a un dragón empuja a la comunidad a imaginar cosas chingonas detrás de una sombra que por ahora no significa nada, pero que está tan bien posicionada en el tráiler que sin lugar a dudas es algo interesante.

PUEDE INTERESARTE Este es el Pokémon favorito de Lamine Yamal

Un buen sneak peek para cerrar el círculo de la presentación de la décima generación es darle conversación a los usuarios además de todo el contenido volcado en el tráiler, y eso genera la nube. A priori parece casi con total seguridad el cuerpo de Gyarados pero no es la única opción planteada independientemente del debate de si la evolución de Magikarp puede volar...porque obviamente sabe hacerlo a pesar de que no tenga alas.

La otra opción más parecida es Drampa, pero es repetir lo mismo, ¿qué sentido tiene colocar a un pokémon conocido en el cierre del tráiler a modo de pista si luego resulta ser una forma conocida? Pues nada, porque difícilmente la base para todo ello sea engañar a la comunidad. Por eso la primera reacción es imaginar una nueva forma para alguno de estos pokémon, o tener entre manos algo mucho más grande con esa forma de dragón tan específica.

PUEDE INTERESARTE Pokémon Verde Hoja y Rojo Fuego, el rumor de un regreso para Switch 2

El legendario oculto de Pokémon Viento y Oleaje

La esencia de Pokémon Viento y Oleaje parece profundamente ligado a los seres mitológicos de las Islas puede tener una conexión especial con Garuda y Naga. La relación entre el primero como un ave del cielo y del segundo como un dragón terrenal es recurrente en la mitología del sudeste asiático, y eso casa con algunos de los detalles vistos del tráiler. La importancia de las nubes parecen perfectos para colocar una versión de cada uno, uno bajo el agua y el otro en los cielos, como referentes de la nueva generación.

Es además sorprendente que la imagen inicial del tráiler también tiene la figura del dragón en el cielo a través de la ventana, aunque es mucho menos sutil, por lo que no es ni mucho menos una curiosidad.

PUEDE INTERESARTE Pokémon Pocket acecha a la novena generación antes del Pokémon Presents

La relevancia de las nubes, con un rol especial simplemente por el movimiento durante el tráiler, junto al naming de la décima generación impulsa el hecho de esconder ese secreto en una caja fuerte durante meses. El o los legendarios no es algo que vaya a aparecer en unas semanas, menos aún en un juego que tiene como mínimo un año por delante hasta el lanzamiento. Por eso la importancia de estar en el último frame del tráiler es tan relevante, porque manda un mensaje a descifrar para endulzar el entretenimiento de los fans.