Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, la 10ª GEN oficial para 2027

Juan Pérez 27 FEB 2026 - 16:05h.

Browst, Pombon y Gecqua son los starters

Los 5 detalles de Pokémon Pokopia que debes conocer antes de jugar

Pokémon Viento y Pokémon Oleaje es el culmen del evento del 30 aniversario y a la vez, la presentación de un nuevo molde para la Nintendo Switch 2 con una puesta escena excepcional. Con un sello gráfico mucho más marcado en personajes y sobre todo en los entornos, Game Freak presenta a sus personajes principales con tres iniciales en una región que parece tener decenas de islas y el extra de la exploración submarina.

La espesura de las filtraciones del teraleak confirma Winds and Waves en el Pokémon Presents como representación final de la décima generación con un salto de calidad y la sensación de colocar todos los huevos en la cesta. El mundo abierto expone unas espectaculares islas barridas por el viento y un océano que demuestra por sí solo el salto gráfico donde los pokémon han hecho de la región su hogar hasta desarrollar sus propios ecosistemas.

Los tres iniciales de Pokémon Viento y Pokémon Oleaje

Browst es la propuesta de tipo planta, un pollito haba que parece salir de browse (pastar) y forest (bosque). En su primera incursión parece el más patoso de los tres declarando en pocos instantes su personalidad, y lo más llamativo es que hace la fotosíntesis con las hojas del pico. Alegre y torpe, un rasgo muy marcado para determinados jugadores.

El pokémon de fuego parece el más dulce de los tres porque sin duda es un pomerania volcado a la chimenea, porque Pombon es sin dudas la elección más cute. Las llamas incluidas en el pelaje son la base de un diseño único y bastante bien construido para este pokémon con un carácter simpático e inocente.

La tercera opción es Gecqua, un gecko incorporado al tipo agua que parece mucho más fluido que la famosa evolución de este tipo de personajes en la saga. De hecho con esos ojos morados apuntan a una posible tercera evolución con el tipo psíquico incorporado, algo que viene reforzado por ser un pokémon inteligente y pretencioso capaz de lanzar esferas de agua saltarinas. El refuerzo del nado en la décima generación le da un impacto especial porque ese submarinismo estará presente en él como con tantos otros pokémon gracias a las membranas que tiene en las patas.

La relevancia del lanzamiento en 2027

La sensación generalizada antes del Pokémon Presents era que la décima generación podía llegar en Navidad pero la alargada sombra de GTA VI puede tener una influencia mayor. Por eso la espera a 2027 para volver a la saga principal del videojuego permite un trabajo extraordinario para pulir el juego todo lo necesario con la idea de no repetir errores del pasado, sobre todo porque el marco de debutar a lo grande en Switch 2 con estos gráficos es decisivo.

Es una forma de tomarle el pulso al motor gráfico para darle vida a Pokopia y a Leyendas Z-A mientras los próximos meses se transformarán en una escalada de hype hasta consolidar novedades del juego de cara a 2027. Eso sí, será muy raro imaginar Pokémon Viejo y Pokémon Oleaje más allá del primer trimestre del próximo año por lo que el Nintendo Direct de septiembre debe dejar muchas más pistas sobre el juego.