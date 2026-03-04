Cómo funciona el multijugador en Pokémon Pokopia en todos los modos

Juan Pérez 04 MAR 2026 - 11:36h.

Pokémon Pokopia apunta a ser uno de los éxitos del año no sólo por la magnífica recepción en Metacritic, sino por la conexión directa con un estilo de juego tan señalado que lleva años anclado a millones de jugadores. La experiencia mezclada de títulos como Animal Crossing, Minecraft, Dragon Quest Builders y Viva Piñata dejan huellas en esta joya que significa el primer spin-off de la saga con otra vertiente diferente, y apunta muy bien tanto en la campaña individual como en la versión multijugador.

Entrar en Pokémon Pokopia para descubrir los secretos de los hábitats tiene tantas respuestas como posibilidades de cara a la jugabilidad, sobre todo a sabiendas de las dudas que hay con el GameShare. Es posible jugar multijugador en local así como utilizar la Nintendo Switch 1 utilizando una copia de otra consola en Switch 2, pero hay ciertas limitaciones a descubrir según los modos de juego. Esta es la explicación conjunta de las dudas más repetidas con el lanzamiento del videojuego.

¿Se puede jugar a Pokémon Pokopia en la Switch 1?

El primer punto fundamental a explicar es que Pokémon Pokopia es un juego exclusivo de Nintendo Switch 2, pero tiene un pequeño asterisco con el caso del multijugador local. La Switch 1 no puede ejecutar Pokopia por sí misma pero sí puede permitir a un segundo jugador entrar en una partida ya activa para controlar a su personaje, la limitación es la proximidad. Este 2º player sólo puede jugar en local por lo que se puede ejecutar sólo en una misma casa donde hay dos consolas.

Esto sucede gracias a la compatibilidad del GameShare sólo si hay un jugador que tiene la Switch 2 y el juego original, por lo que el segundo jugador puede acceder a esa primera partida sin tener el juego desde la Switch 1. En este caso la última consola de Nintendo es la que toma toda la carga de procesamiento del motor gráfico para así enviar la señal mediante streaming local a la primera Switch.

Las dos opciones para el multijugador en Pokopia

La opción a incluir más jugadores en la experiencia de Pokémon Pokopia tiene dos vertientes muy distanciadas para permitir el multijugador, y son totalmente diferentes. La primera es la menos llamativa porque simplemente se basa en invitar a un compañero a tu mundo de la historia principal para que observe cómo vas. Ese personaje no puede ayudar a la construcción ni a modificar el entorno por lo que no puede cambiar nada de tu mundo, sólo acompañar al player 1 y observar tus avances. La única misión es colaborar con la recolección pero ni mucho menos recibe esas mejoras, ya que es un colaborador puntual en una campaña que no es la suya.

El verdadero valor de Pokémon Pokopia a 2, 3 y 4 jugadores está en las Islas Nube, un espacio exclusivo para el multi que supone una experiencia totalmente nueva para empezar a construir desde cero. Aunque es posible jugar a un jugador, es un planteamiento enfocado en múltiples jugadores con un espacio abierto para construir hábitats, decorar y salir de las limitaciones del juego base. Además no hace falta que el jugador principal esté presente, cualquiera de los cuatro puede entrar y salir a construir de manera totalmente libre.

Además de la construcción y la permanencia al cozy anclado en parte de la experiencia de Pokopia, también hay formas de jugar a minijuegos como el escondite aprovechando las habilidades de Ditto. El personaje principal se puede convertir en objetos, por lo que es una fuente inagotable de activaciones entre los cuatro jugadores.

Los requisitos para jugar en las Islas Nube

Para jugar al multijugador de las Islas Nube no es posible utilizar la Switch 1 mediante el concepto del GameShare, porque en este caso la exigencia de una copia y del online están por encima. Por eso cada jugador necesita una Nintendo Switch 2 así como una suscripción activa a Nintendo Switch Online para entrar en el apartado de la construcción simultánea del juego con un máximo de hasta cuatro jugadores.