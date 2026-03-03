Gear.Club Unlimited 3 - velocidad con más sombras que luces en Nintendo Switch 2

Una alternativa para los amantes de la velocidad en la portátil de Nintendo, pero que se queda tremendamente corta

Mario Kart World, el reino de la adrenalina y la rejugabilidad

Compartir







Cuando hablamos de juegos de conducción en consolas de Nintendo, especialmente en la familia Nintendo Switch y ahora en Nintendo Switch 2, inevitablemente pensamos en karts, power-ups y conductores con bigote. Durante años, quienes buscábamos una experiencia más cercana al simcade o a la simulación pura hemos tenido que conformarnos con propuestas muy puntuales. En ese contexto aterriza Gear Club Unlimited 3, desarrollado por Eden Games y publicado por Nacon, con la clara intención de ofrecer una alternativa seria dentro del género, pero teniendo claro que es una saga que nació en las pantallas táctiles de los móviles

Nos encontramos ante un arcade con aspiraciones de simulador, un título que presume de coches con licencia, un modo historia propio y mejoras visuales pensadas para el nuevo hardware. Pero es cierto que llega en un momento complicado, con la reciente sombra de GRID Legends: Deluxe Edition planeando sobre cualquier juego de conducción que se atreva a competir en Switch 2.

PUEDE INTERESARTE RIDE 6: el festival definitivo para los amantes de las dos ruedas

Un modo historia que no termina de arrancar

En Gear.Club Unlimited 3 empezamos como rookies dentro de la organización japonesa del Gear Club. Nuestro objetivo es escalar posiciones hasta convertirnos en la figura principal de la división nipona, pasando por competiciones en Japón y también en Francia. Sobre el papel, suena atractivo: rivalidades, torneos internacionales, progresión profesional.

PUEDE INTERESARTE Screamer vuelve a la pista: Milestone reinventa el clásico arcade de los 90

En la práctica, el modo historia es poco más que un hilo conductor funcional. Los diálogos se presentan mediante cajas de texto y retratos estáticos de personajes. No hay cinemáticas elaboradas ni una construcción dramática que nos implique emocionalmente. Incluso cuando el guion parece apuntar hacia un conflicto interesante la narrativa opta por una resolución amable y previsible. Vamos, que no aporta nada y terminas saltando los diálogos y yendo al turrón: a las carreras.

Ni chicha ni limoná: ni arcade ni simulación

Dejando de un lado la historia del modo carrera, que es un elemento que podemos pasar, vamos de lleno a las sensaciones al volante. Y aquí es donde Gear.Club Unlimited 3 debía brillar. Pero no lo hace.

PUEDE INTERESARTE MotoGP 25: la pasión sobre dos ruedas regresa con más estilo que sustancia

La conducción se sitúa en un terreno intermedio que resulta raro: no es una simulación exigente al estilo de PC, pero tampoco un arcade desenfadado. Debemos respetar las trazadas ideales, frenar antes de entrar en curva y modular la aceleración, pero sin lelgar a exigir demasiado y con muchas ayudas automáticas. El sistema permite ajustar algunas asistencias como el control de frenado o el anti-skid, lo que incrementa un poco el desafío.

Pero nunca termina de funcionar. La ausencia de gatillos analógicos en el hardware de Nintendo limita la sensibilidad del acelerador. Otros títulos han buscado soluciones creativas, como el uso del stick derecho para modular el gas, pero aquí no encontramos esos trucos. Esto afecta especialmente al drifting, que nunca es natural. Derrapar resulta torpe y poco satisfactorio. El sistema a veces es cruel de manera inexplicable, pero nunca exige demasiado, y ese punto de indefinición es lo que peor sienta. Y luego está el hecho de que los enormes golpes no produzcan el mínimo desperfecto en los vehículos ni la mínima penalización en la conducción.

Por otro lado, las trampas del sistema de IA son evidente. Podemos liderar cómodamente una carrera y, en el último tercio, ver cómo los rivales nos alcanzan de forma casi antinatural. La sensación de que el resultado está parcialmente condicionado por la valoración numérica del coche es real. Si mejoramos nuestro vehículo en el taller hasta superar la puntuación de los rivales, la amenaza disminuye notablemente.

De paseo por Japón y Francia quemando rueda

El juego nos lleva por carreteras japonesas y francesas, siempre sobre asfalto. Hay una variedad interesante de eventos: contrarreloj, duelos uno contra uno con sistema de “vida”, carreras estándar con varios participantes y pruebas en autopistas repletas de tráfico.

Los duelos en autopistas japonesas, con tráfico denso y adelantamientos al límite, son probablemente el punto más divertido del conjunto. Nos recuerdan a experiencias arcade clásicas centradas en la tensión y el slalom constante.

No obstante, las pruebas con tráfico abundante pueden volverse muy frustrantes. El juego recompensa la conducción limpia con puntos adicionales, pero el diseño de ciertas pistas hace casi imposible evitar colisiones.

Visualmente, hay una clara diferencia entre Japón y Francia, con una iluminación especialmente atractiva al atardecer y en carreras nocturnas. Sin embargo, durante el día aparecen problemas técnicos: ghosting, motion blur excesivo y parpadeo en la vegetación lejana.

30fps inestables frente a 60fps borrosos

Como ya es habitual en Switch 2, el juego ofrece dos modos gráficos: Calidad (30fps) y Rendimiento (60fps). En un título de conducción, los 60fps son casi obligatorios, y nosotros recomendamos claramente el modo Rendimiento.

El modo Calidad no logra mantener una tasa estable de 30 imágenes por segundo, con tirones y stuttering perceptibles. En cambio, el modo Rendimiento alcanza los 60fps de forma más consistente, aunque sacrifica nitidez, especialmente en sobremesa, donde la imagen llega a ser notablemente borrosa.

En portátil la experiencia es más llevadera. Nos acostumbramos antes a la suavidad y las carencias visuales son menos evidentes en la pantalla integrada. Aun así, los problemas de postprocesado y los tiempos de carga prolongados empañan el conjunto.

Garaje, progresión y poco contenido

Uno de los elementos más interesantes es la gestión del club. Disponemos de un gran garaje que podemos expandir, contratar ingenieros y desbloquear talleres que habilitan mejoras específicas para nuestros coches. Este metajuego aporta un componente estratégico ligero que incentiva participar en más eventos.

El problema surge cuando la progresión se estanca. En ciertos tramos, apenas desbloqueamos mejoras relevantes y el avance depende exclusivamente de seguir compitiendo en el modo historia. Con una plantilla de menos de 50 coches, el contenido resulta algo escaso comparado con otros juegos.

Además, no hay multijugador online en el lanzamiento. Solo contamos con pantalla dividida local y tablas de clasificación online para contrarreloj. Mal.

Conclusiones de Gear.Club Unlimited 3

Gear.Club Unlimited 3 es un título con buenas intenciones y una base jugable competente. La conducción tiene un núcleo divertido, los coches están bien modelados y puede ofrecer algo de juego a los fans del género durante algunas horas. Sin embargo acumula demasiados problemas técnicos, la sensación de conducción y físicas son pobres, la IA no se comporta bien y la ausencia de multijugador online y el contenido tan limitado pesan demasiado.

Plataforma analizada: Nintendo Switch 2

Lo mejor:

Modelado de vehículos detallado y atractivo

Núcleo de conducción sólido en modo Rendimiento (60fps)

Variedad de pruebas, especialmente los duelos en autopista japonesa

Lo peor:

Problemas técnicos muy evidentes

Sensación de conducción pobre y plana

Ausencia de multijugador online y contenido limitado