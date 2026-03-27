Juan Pérez 27 MAR 2026 - 09:08h.

Se repite la misma tendencia de Donkey Kong con la primera película

Donkey Kong Bananza: la expresión definitiva del buen rollo

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El Nintendo Cinematic Universe está hoy un poco más cerca que ayer con la confirmación de un nuevo crossover dentro de la industria en la película de Super Mario Galaxy. En la segunda película de la franquicia entran personajes tan reconocibles como Pikmin, Fox McCloud y R.O.B., una amalgama para unificar el live action de Zelda como un conjunto lo suficientemente impactante como para crear un producto global para arrastrar a millones de seguidores durante años entre consolas y cines.

La confirmación de un universo cinematográfico anclado al auge de nuevos videojuegos en la Nintendo Switch 2 no tiene apenas dudas a menos de una semana del estreno de Super Mario Galaxy La Película. No sólo por todo lo que ha desvelado la compañía en el último año con un plan maestro para abordar el séptimo arte, sino por el momentum de hacerlo justo en la explosión de una nueva consola siguiendo los patrones de hace años con la primera cinta.

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Ahora esta secuela tiene los ingredientes de un Super Smash que perfectamente puede tener un anuncio en forma de videojuego este año como proyectarse a futuro en el cine. Es pronto para crear algo así a sabiendas de que hay productos que pueden formar un compendio de personajes mucho más amplio si Donkey Kong, Link, Fox o Metroid tienen sus propias IP's más allá de los juegos. Y todo empieza en Fox McCloud.

El caso Donkey Kong es el espejo de Fox

El rediseño de Donkey Kong para la nueva generación directamente desde la película no era simplemente un vistazo a un cambio único para la gran pantalla. La evolución del estilo del personaje fue directo a los videojuegos tanto en la versión de Mario Kart World de Nintendo Switch 2 como en la creación de un juego propio para el personaje, Donkey Kong Bananza. Esas sensaciones de darle un impulso al gorila están también presentes en Fox.

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La primera reacción natural es que esto es un impulso global a todas las franquicias, pero con algo de reposo lo normal es imaginar un juego de Fox dentro de poco. O al menos, algo donde él sea protagonista para llevar ese nuevo look a cotas más altas dentro de un juego de Mario o con una aventura particular, y seguramente es cosa de unos meses hasta el anuncio del próximo Nintendo Direct planteado, que no confirmado, para el mes de junio.

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Con respecto a la película una de las teorías pasa por imaginar a Fox con el mismo rol de Donkey Kong en la primera cinta, una ayuda a Mario ahora que el entorno se vuelve más galáctico. Antes era Mario el que viajaba al mundo del gorila para pedirle ayuda a él y a Cranky, ahora la dirección podría ser Star Fox para disfrutar de toda la banda como mínimo con la aparición de Falco.

Por ahora el nuevo juego de Fox es lo más real de todo lo que se está hablando. Primero porque encaja con la lógica de los productos planteados para el próximo año de la Switch 2 para darle espacio a construir un multiverso poco a poco, y así luego formar una pelea global con un Super Smash Bros en un par de años. De ser así, puede encajar con una nueva película, y además cuadra con los proyectos de Masahiro Sakurai. Si es él quien vuelve a tomar las riendas de un nuevo juego de peleas, necesita tiempo a no ser que lleve años trabajando en secreto mientras hacía al mismo tiempo Kirby Air Riders. Un esquema de ensoñaciones que puede tener más respuestas con las apariciones por descubrir en la película que se estrena este fin de semana.