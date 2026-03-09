Tengo 48 años y quiero los bloques de madera para niños de Mario

Gustavo Maeso 09 MAR 2026 - 15:47h.

Tengo 48 años (bueno, los cumplo mañana, justo el 10 de Marzo, conocido como el MAR10 DAY) y quiero unos bloques de construcción de Mario. No lo digo con vergüenza. Lo digo con una sonrisa y con la misma emoción que sentí la primera vez que salté sobre un Goomba en una vieja consola de Nintendo. La diferencia es que ahora esos bloques están pensados para niños pequeños, casi bebés. Y, sin embargo, aquí estoy, mirándolos con deseo de coleccionista y con la excusa perfecta: el Día del Padre está a la vuelta de la esquina.

Nintendo lo sabe. Sabe que quienes crecimos soplando cartuchos y memorizando los secretos del Reino Champiñón ahora tenemos hijos (o sobrinos, o simplemente nostalgia) y ha decidido tender un puente entre generaciones con My Mario, una nueva línea de productos infantiles inspirados en el fontanero más famoso de los videojuegos. Una colección que llega a España a través de My Nintendo Store y que está diseñada para que padres e hijos descubran juntos el universo de Mario desde edades muy tempranas.

Y claro, uno piensa: “esto es para niños”. Pero luego ve los bloques de madera con Mario, Luigi o Yoshi… y la nostalgia hace el resto.

Bloques de madera de Mario

La primera oleada de productos de My Mario tiene algo maravillosamente simple: bloques de madera. Nada de pantallas ni sensores complejos. Bloques para construir, imaginar y jugar como se hacía antes, pero con el ADN del Reino Champiñón.

Hay dos sets principales. El primero es un pequeño conjunto de tres bloques de madera de Mario. El segundo, mucho más completo, incluye 30 piezas con personajes y elementos clásicos del universo Super Mario: Mario, Luigi, la princesa Peach, Yoshi, tuberías verdes y hasta el mítico bloque interrogación.

Lo divertido es que la caja no es solo un contenedor. También funciona como diorama o escenario, de modo que los pequeños pueden montar sus aventuras… y los padres, bueno, podemos colocarlo en la estantería como si fuera una pequeña exposición nostálgica.

Pero aquí llega el giro inesperado: algunos de estos bloques funcionan también como amiibo en juegos compatibles de Nintendo Switch y Switch 2. Es decir, que esos inocentes bloques de madera pueden interactuar con videojuegos modernos. Una frase que jamás imaginé escribir: los bloques de bebé de Mario también sirven para jugar en tu consola.

La puerta de entrada al universo Mario

Nintendo ha planeado esta línea de productos como un ecosistema completo de experiencias infantiles. La idea es que los niños pequeños tengan su primer contacto con los personajes del Reino Champiñón de forma segura, sencilla y divertida.

Entre las novedades está la app ¡Hola, Mario!, una aplicación gratuita disponible para móviles, tablets y Nintendo Switch. La propuesta es tan simple como encantadora: los niños pueden interactuar con Mario tocándole la nariz, las mejillas o incluso tirándole del bigote para ver cómo reacciona.

Es un tipo de interacción pensado para edades tempranas: gestos simples, respuestas divertidas y un diseño accesible para los más pequeños. Si lo pensamos bien, es algo casi poético. Nosotros aprendimos a jugar con Mario saltando entre plataformas imposibles. Ellos empiezan… tocándole el bigote.

Cortos animados, juguetes, ropa...

La experiencia My Mario también se extiende al contenido audiovisual. Nintendo ha lanzado “It’s me, Mario”, una serie de cortos animados en stop motion disponibles en el canal oficial de YouTube de Nintendo España. De momento hay cinco episodios pensados para todas las edades. Son pequeñas historias protagonizadas por Mario y compañía que funcionan como una introducción amable y divertida al universo del personaje. Para quienes crecimos con Mario en 8 bits, ver ahora al personaje en animación stop motion tiene algo especial: mezcla lo clásico con lo nuevo, exactamente igual que hace esta línea de productos.

Pero la línea My Mario no se queda en los bloques. Nintendo ha preparado una expansión bastante ambiciosa con productos de diferentes marcas infantiles. Entre ellos encontramos:

Sonajeros y peluches de Mario fabricados por Simba.

fabricados por Simba. Juguetes de baño de TOMY Toomies , con pulverizadores de agua inspirados en personajes de la saga.

, con pulverizadores de agua inspirados en personajes de la saga. Una colección de ropa infantil con camisetas, pijamas, pantalones y baberos.

con camisetas, pijamas, pantalones y baberos. Vajilla adaptada para manos pequeñas: platos, cuencos y tazas con estética Mario.

También habrá sets de juego de Fisher-Price Little People, con escenarios inspirados en los videojuegos, desde aventuras con monedas hasta el dirigible de Bowser lleno de actividades para niños en edad preescolar. Mario quiere conquistar todas las rutinas infantiles, desde el baño hasta la hora de dormir, como ya hacen otras franquicias para niños muy conocidas.

El regalo perfecto para el Día del Padre (aunque el padre se lo compre a sí mismo)

Y aquí es donde entra el momento perfecto del calendario. El 19 de marzo, Día del Padre en España, se convierte en una excusa maravillosa para esta nueva línea. Porque hay dos tipos de padres que van a mirar estos juguetes con interés: los padres fans de Mario, que crecieron con NES, Game Boy o Super Nintendo y que ahora quieren compartir ese universo con sus hijos y los padres nostálgicos, que dicen “esto es para el niño”… mientras colocan cuidadosamente los bloques en la estantería.

Nintendo, en el fondo, lleva décadas dominando este truco: convertir la nostalgia en una experiencia familiar.

Mario lleva más de cuatro décadas saltando entre plataformas desde su debut en 1981. Y lo fascinante es que, lejos de quedarse como un icono retro, sigue reinventándose. Con My Mario, Nintendo parece haber entendido algo muy simple: la nostalgia funciona mejor cuando se comparte. Nosotros recordamos los primeros saltos, nuestros hijos descubren ahora al personaje y mientras ellos construyen torres con bloques de madera de Mario, nosotros pensamos lo mismo que pensé cuando vi la caja por primera vez: “Esto es para niños… pero yo quiero uno”.