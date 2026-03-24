Pokémon Champions llega el 8 de abril sólo en Nintendo Switch 1 y 2

Juan Pérez 24 MAR 2026 - 15:45h.

La versión para móviles saldrá más adelante

Por qué Pokémon Pokopia es ya un vendeconsolas y lo será durante muchos años

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Las elucubraciones de las últimas horas tras la filtración de una fecha errónea para Pokémon Champions pasa a mejor vida con un comunicado instantáneo para eliminar cualquier duda con el lanzamiento el 8 de abril. El nuevo título competitivo llega en primera instancia sólo en las consolas Nintendo Switch y confirma su presencia con una alta carga visual con nuevas imágenes además de los primeros detalles de las habilidades exclusivas de tres megaevoluciones.

La teoría sobre la aparición de Pokémon Champions en los primeros 10 días de abril tiene certificado oficial lejos de los móviles en el primer desembarco definitivo. El juego con previsión para estar en las tiendas iOS y android todavía no tiene previsión para los dispositivos por lo que llega con el anclaje de la nueva consola para ser el primer gancho, algo similar a lo que sucedió en 2021 con el lanzamiento de Pokémon Unite. En ese momento el salto a los móviles tardó sólo dos meses más, por lo que puede ser un chivato para este caso.

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Los nuevos destellos de las megas

Los fichajes de las megaevoluciones de Leyendas Pokémon: Z-A son parte del nuevo competitivo planteado para Pokémon Champions, de ahí que algunos aparezcan con nuevas habilidades. Estas son las tres descubiertas hasta ahora.

Mega-Meganium: Introduce la habilidad Megasolar , que permite ejecutar movimientos con los beneficios del clima soleado de forma permanente mientras esté en combate.

Introduce la habilidad , que permite ejecutar movimientos con los beneficios del clima soleado de forma permanente mientras esté en combate. Mega-Emboar: Cuenta con la habilidad Rompemoldes , ideal para ignorar las habilidades defensivas del oponente.

Cuenta con la habilidad , ideal para ignorar las habilidades defensivas del oponente. Mega-Feraligatr: Estrena Piel Dragontina, una habilidad que transforma los movimientos de tipo Normal en tipo Dragón, potenciándolos además en un 20%.

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La mejora confirmada para Switch 2 y el entorno competitivo

El 8 de abril la versión de Pokémon Champions trae un añadido con un lote de inicio que incluye el título junto a unas modificaciones para dar los primeros pasos, y además llega con sorpresa en Switch 2. En la nueva consola hay una actualización gratuita para potenciar los gráficos, para lo que será necesario conexión a internet.

Pokémon Champions propone una compatibilidad total con Pokémon HOME, permitiendo a los Entrenadores transferir Pokémon que cumplan los requisitos desde los juegos de la saga principal y Pokémon GO. Es una forma de mantener a los más veteranos en cada fila para todas las partidas, y por supuesto, para los campeonatos VGC planteados a partir de ahora en las citas internacionales, a saber:

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Campeonato Regional de Indianápolis (EE. UU.): 29 al 31 de mayo.

29 al 31 de mayo. Campeonato Especial de Turín (Italia): 6 y 7 de junio.

6 y 7 de junio. Campeonato Internacional de Norteamérica: 12 al 14 de junio.

12 al 14 de junio. Campeonato Mundial Pokémon: 28 al 30 de agosto.

Sólo quedan dos semanas para tener entre manos el nuevo escaparate de Pokémon con algunas limitaciones pero un punto de brillantez como para mantenerse muchos años. A priori no se van a poder transferir pokémon modificados a Home, hace falta potenciar el sistema de los alquileres y las limitaciones de la versión gratuita pueden pesar para los más competitivos, pero en sí es una evolución natural que debe suponer un paso. No sólo para los más veteranos, sino para los que quieren probar cómo se siente con un equipo entre manos a ojos de todo el mundo en una competición total.