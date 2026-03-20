Juan Pérez 20 MAR 2026 - 15:14h.

Todo apunta al cambio de arco argumental con el anuncio del 17 de abril

Qué hacer con las plumas de Lugia y Ho-oH en Pokémon Pokopia

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El impacto de Pokémon Pokopia dentro del universo de la franquicia puede tener una parada el próximo 17 de abril en Horizontes Pokémon tras la finalización del arco argumental actual. La trama de Liko, Roy y Dot está cerca de llegar a un punto y seguido y a las puertas de una batalla final, hay un guiño oficial de un Ditto que automáticamente lleva a toda la comunidad a viajar a un mundo poscapocalíptico de la Nintendo Switch 2.

El marco de las aventuras de Horizontes Pokémon tiene un nuevo integrante en las filas del equipo, y es que inetivablemente la aparición de Ditto significa darle un trazo diferente a la historia. La aparición del pokémon rosa de la primera generación es una conexión automática con el personaje principal de Pokopia, y si eso tiene que ver de alguna manera con la continuación de la serie

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El lore de Pokémon Pokopia es más profundo de lo que cualquier jugador cozy puede imaginar, no sólo por presentar un Kanto devastado muchos años después del conocido, sino por los detalles de lo que ha generado el caos en todos sus hábitats. Con esa premisa el golpe visual de ver ahora a un Ditto dentro del anime como la gran novedad planteada para el 17 de abril, significa un impacto tremendo para los fans. Aunque de momento sólo es el primer cebo de lo que puede ser el nuevo cambio de rumbo de la ficción.

La cuenta oficial del anime de Pokémon ha desvelado un tráiler con el habitual resumen y presentación de los próximos hechos de la trama, pero ha dejado una escena final con sorpresa. El famoso Pikachu con el sombrero y las gafas de aviador deja paso en una transformación a un Ditto al que solo se le ve de espaldas, todo bajo un foco y un espacio por descubrir que colocan la silueto en un foco principal con un debate propio.

¿Tan importante era Pokémon Pokopia en su previsión para entrar de lleno en el anime? ¿Es posible incorporar una trama tan turbia en una serie como esta? Las respuestas por ahora sólo pasan por la compañía, pero lo que está claro es que hay mil formas de presentar a Ditto como parte de un cambio de rumbo aunque sea de manera momentánea sin llegar al caos de Pokopia. Por ejemplo, no sería raro incorporar algunos de los personajes de Pokopia como las versiones especiales de Pikachu, Tangrowth o Snorlax acompañando a Ditto.

El concepto de las Islas Nube, las nuevas variantes temporales y un posible viaje gracias al poder de Terapagos son algunas de las teorías iniciales de cómo cambiar el entramado actual por algo relacionado con Pokopia. Imaginar más allá de todo eso es entrar en el alma de las teorías con un posible mundo espejo, momento en el que entran todo tipo de locuras como la realidad imaginada donde Pokopia es la representación del mundo en el que Mewtwo convirtió a Ash Keetchum en piedra en la primera película. Portales dimensionales, suposiciones y una ambición desmedida son los tres ingredientes para llegar con ganas al 17 de abril al próximo gran anuncio de Pokémon. Y si el Ditto es un eco de un entrenador antiguo, quizás esa historia esté todavía por contar.