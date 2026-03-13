Los tipos de alimentos en Pokémon Pokopia, cómo saber qué es dulce, amargo o picante

Juan Pérez 13 MAR 2026 - 10:20h.

La clasificación completa para saber qué darle a cada criatura para mejorar el confort

Qué hacer con las plumas de Lugia y Ho-oH en Pokémon Pokopia

La persecución de cada criatura en los primeros pasos de Pokémon Pokopia cuando tienen hambre deja un ejército de dudas a la hora de convertir cada hábitat en un festín, porque de primeras es difícil saber qué alimento es de cada tipo. En las primeras horas del cozy no es fácil recolectar todo tipo de variantes para acceder a las peticiones del Bulbasur de turno, por eso es fundamental encontrar semillas, plantar y descubrir todos los tipos de comida para diferenciarlo y satisfacer las necesidades de todos los habitantes.

El paso previo a desbloquear la cocina en Pokémon Pokopia tiene una lección mucho más natural antes de encender el horno, y es la ventaja de la propia naturaleza con la recolección inicial. En los primeros minutos sólo vas a ver bayas y zanahorias, pero con el paso del tiempo las habas, el trigo o el tomate van a estar presentes así como una larga lista de bayas conocidas por toda la comunidad Pokémon, y ahí empieza la duda.

El mejor consejo para conocer al detalle qué se le puede dar a cada pokémon es no fiarse del dibujo, pero sí de la descripción. Habitualmente cada criatura tiene unos gustos propios, pero con una pokédex de más de 300 personajes por descubrir, es imposible adivinarlos todos. Por eso hay que leer qué te pide cada uno independientemente del alimento que lo acompaña en la imagen, porque siempre aparece la baya genérica junto a la descripción.

Por eso si alguien te pide comida picante, no hace falta convertir esa famosa baya roja en picante, sino que hay que darle automáticamente una zanahoria o una baya cereza, que son las dos opciones.

La clasificación completa de los alimentos en Pokopia

No hay que discutir con nadie para entender por qué en Pokémon creen que la zanahoria entra en la clasificación de comida picante, pero son las reglas y como tales, hay que cumplirlas. Es fundamental para mejorar el bienestar del hábitat, para aumentar la felicidad de cada pokémon y sobre todo por el confort general, que tiene diferentes niveles de consecución dentro del juego en cada zona.

Comida picante

Zanahoria

Baya Cereza

Comida dulce

Haba

Baya meloc

Comida neutral

Baya Zanama

.Agua Fresca

Baya Lum

Comida ácida

Baya Perasi

Tomate

Comida amarga

Baya Safre

Patata

Algas

Comida seca

Baya Zihu

Trigo

Setas de Cueva

Aún así la profundidad del juego es mucho mayor cuando se desbloquea la cocina, pero es sólo un estado más de todos los recovecos de Pokémon Pokopia que cada jugador descubre según su estado. Porque puedes llevar 30 horas y haber superado la trama principal, o estar todavía en las dos primeras zonas con 50 horas y tener algunas de las construcciones más increíbles.

Porque Pokémon Pokopia permite eso, perderse en construcciones perfectas, en casas locas, en crear entornos infinitos o incluso en la revelación de misterios por descubrir. Porque es ese tipo de juego que se antoja interminable en su concepción principal, tanto en la experiencia individual como en la multijugador en las Islas Nube.