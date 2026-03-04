El primer regalo de Pokémon Pokopia: cómo desbloquear la alfombra de Ditto

Juan Pérez 04 MAR 2026 - 18:09h.

La famosa función de otros juegos de la saga está presente en los primeros minutos de partida

Pokémon Pokopia: los horarios de lanzamiento divididos en medio mundo

Los primeros pasos en Pokémon Pokopia son un tutorial desatascador del que sale uno de los mayores beneficios del juego, un regalo misterioso perfecto para la decoración posterior. El primer regalo misterioso del cozy es un adelantamiento al trabajo constante del juego con el paso del tiempo y es tan sencillo de recoger como aprender las primeras habilidades de la mano de Bulbasur, Squirtle, Charmander o Hitmonchan en el juego.

La alfombra de Ditto es la representación perfecta de cómo ejecutar una de las patas del lanzamiento de un juego de máximo nivel: aplacar el marketing desde diferentes vías, una de ellas el extra de contenido. Es un pequeño detalle dentro del vasto mundo del simulador de vida, y a la vez un punto de conexión para sentir la identificación hasta entrar en la experiencia desde todos los puntos.

Conseguir el regalo misterioso de la alfombra de Ditto es bastante sencillo pero antes hay que jugar unos 30 minutos hasta desbloquear la función del regalo misterioso. Sólo hay que completar el tutorial y avanzar sólo unos minutos más hasta recibir la notificación correspondiente, porque Pokémon Pokopia te invita a ello por lo que no es ni mucho menos un secreto para los jugadores. Con sólo tener internet, es fácil acceder al premio independientemente de tener o no una suscripción del Nintendo Switch Online.

Sólo hay que ir al Centro Pokémon y, en el menú de objetos, reclamar el regalo misterioso con la sencillez con la que se hacen otras tantas acciones a lo largo del juego. Además la ventana de oportunidad para obtener la alfombra de Ditto es gigantesca, porque está disponible desde el lanzamiento de Pokémon Pokopia hasta el 31 de enero de 2027. Esta función abre un sinfín de posibilidades en el futuro para expandir los regalos misteriosos con el paso de las actualizaciones, algo que sucede con cierta continuidad en otros juegos de la saga.

La planta, el segundo premio de lanzamiento

No es un regalo misterioso pero sí un segundo premio que está ligado únicamente a la venta física, y no es más que una planta decorativa. Es tan sencillo como estar atentos a la versiones físicas donde, según el lugar, hay premios valiosos pero el único in-game es esta planta sin simbología ni detalles relacionados con Pokémon...pero que va a quedar genial al lado del peluche de Pikachu en la habitación del juego.

El primer evento anunciado de Pokémon Pokopia

El planteamiento de continuidad con Pokémon Pokopia tiene el primer subrayado de cara a la segunda semana del juego, porque ya hay un evento oficial para desbloquear más personajes. Del 10 al 17 de marzo van a estar disponibles Hoppip, Skiploom y Jumpluff como pokémon alternativos a los presentes en el juego, lo que significa que a medio plazo van a ser muchos los invitados a estar en el simulador.

Si el interés previo del juego apunta a ser el que es con el arrastre habitual de la franquicia, puede ser uno de esos juegos eternos anclados al inicio de la Nintendo Switch 2 para jugar durante toda una generación. Y si eso es así, no será raro imaginar eventos casi todos los meses con novedades continuadas tanto para el modo historia como para las Islas Nube.