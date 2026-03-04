Pokémon Pokopia: los horarios de lanzamiento divididos en medio mundo

Juan Pérez 04 MAR 2026 - 17:02h.

Aprovecha el sistema propio de la eShop de cada región

Cómo funciona el multijugador en Pokémon Pokopia en todos los modos

La invitación inicial a Pokémon Pokopia pasa por el despliegue digital antes que el físico por las cuestiones obvias de no abrir tiendas de madrugada, una explicación sencilla con horarios remarcados por cada región. El valor habitual de Nintendo con la eShop es el primer paso para entrar en horarios alejados de los habituales de Steam o de las decisiones internas de cada videojuego como pasa en este caso a partir de las primeras horas del jueves 5 de marzo.

En muchos países ya están jugando a Pokémon Pokopia, ese es el gran titular de cara a la joya creada en colaboración por Game Freak y Omega Force de Koei Tecmo. El reflejo de esa entrada temprana está en la eShop de Europa donde los juegos se desbloquean de manera habitual a las 00.00h. hora local en cada país, por lo que la llegada de la madrugada está acompañada obligatoriamente de los primeros gameplays.

El descubrimiento de Pokémon Pokopia es total para millones de jugadores porque hay multitud de herramientas, hábitats y posibilidades todavía ocultas por los embargos y las reviews de prensa. Hasta ahora sólo se ha mostrado un limitado número de pokémon así como de versiones y habilidades en comparación al juego final, por no hablar de sorpresas, por lo que todo está a punto de explotar en un listado enorme de posibilidades tanto para el modo campaña

En Estados Unidos por ejemplo la situación es diferente por lo que hay un horario descentrificado asentado en la costa este por lo que será entonces cuando llegue a todo el continente. En el caso de México es diferente porque la norma habitual en los juegos de la eShop coloca el lanzamiento a las 23.00h. del día anterior.

Los horarios de lanzamiento de Pokémon Pokopia

Estos son los horarios exactos de lanzamiento de Pokémon Pokopia en las tiendas digitales en todos los países de habla hispana con el timing adecuado a cada región local, habitual en la eShop.

España: 00.00h.

Canarias: 23.00h.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y El Salvador : 23:00h.

: 23:00h. Cuba, Ecuador, Colombia, Perú y Panamá : 00:00h.

: 00:00h. Bolivia, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 00:00h.

00:00h. Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay : 00:00h.

La experiencia multijugador de Pokémon Pokopia

La base para llegar a Pokémon Pokopia pasa por los millones de jugadores enamorados del elemento cozy, pero este juego apunta a ser mucho más. La mezcla de todos ellos en el modo campaña es el epicentro de la historia, pero se puede ir mucho más allá en las Islas Nubes, el verdadero corazón del multijugador hasta con cuatro jugadores para ampliar la imaginación hasta el infinito con la decoración y la construcción libre.

El GameShare es sin duda otro elemento fundamental para permitir, sólo en el cooperativo local, jugar junto a un segundo player en una Nintendo Switch 1, pero está encerrado sólo en la experiencia de campaña. Un extra para valorar las andanzas de Ditoo en un juego llamado a ser uno de los distintivos de la Switch 2 en este 2026.