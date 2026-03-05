Pokémon Pokopia: los 10 mejores consejos para empezar la aventura

Juan Pérez 05 MAR 2026 - 10:34h.

Desde acelerar el aprendizaje del salto al teletransporte

El primer regalo de Pokémon Pokopia: cómo desbloquear la alfombra de Ditto

El concepto de Pokémon Pokopia está alineado a una experiencia cozy con tiempos diferentes para cada tipo de jugador, pero el ritmo tiene tantas opciones como oportunidades ofrece la jugabilidad. El pack de consejos para empezar la aventura es tan amplio como la diversidad, lejos de los spoilers, que ofrecen las habilidades de cada uno de los pokémon. A veces no es más que descubrir el botón de correr, cambiar los controles de salto, saber utilizar el modo multijugador a la perfección o agilizar los recursos con los tips más efectivos.

El posicionamiento de la mesa de trabajo

Uno de los varales fundamentales de las primeras horas es la colocación de la mesa de trabajo junto a la caja de almacenamiento, sobre todo para ahorrar tiempo. Es la única manera de usar directamente la segunda sin viajes de ida y vuelta para recoger los materiales.

Busca en el cielo a Lugia y Ho-Oh

En determinados momentos de la aventura puede aparecer algunos de los dos pájaros legendarios sobrevolando el cielo, y el chivato es un grito que nos llama a mirar al aire. Hay que estar muy atentos porque tras su vuelo dejan una pluma que se puede perseguir hasta recolectarla para un evento futuro.

El uso del ratón es un must

La experiencia de Pokémon Pokopia con la utilidad del mouse en uno de los usos incorporados en el Joy-Con 2 mejora por completo, y sobre todo es mucho más eficiente. La construcción es veloz y sobre todo el apuntado ayuda a ganar tiempo.

Abraza los diálogos, nunca has visto a los pokémon así

Más que un consejo es una recomendación, porque en los juegos de Pokémon hay muy pocas oportunidades de disfrutar de una trama tan certera con conversaciones entre los personajes. Raro es el juego con un lore profundo como este Kanto posapocalíptico donde hay algo más, y en este caso ver cómo charlan entre ellos y cómo se teje la profundidad de la historia ayuda a leer con determinación cada avance.

Aprovecha el truco de los hábitats

A veces en un hábitat aparece un pokémon que no quieres en ese momento, por lo que sólo hay que pedirle que te siga para llevarlo a uno vacío y volver a intentarlo. Eso generará un espacio para volver a buscar el pokémon de una rareza más alta.

Crea el teletransporte

La colocación de las banderas Ditto es fundamental en diferentes biomas para crear puntos de teletransporte y potenciar la eficiencia en aras de la movilidad. Aún así hay otra manera de volver, porque desde el menú Home se puede viajar al Centro Pokémon desde cualquier punto.

Aprende a mejorar la felicidad

El primer viaje obligatorio al descubrir un pokémon es abrir la pokédex para saberlo todo de él y así acomodarlo al mejor espacio posible para aumentar la felicidad, lo cual aparece en el menú de 'especialidad y gustos'. Ahí tienes sus preferencias sobre las que hay que trabajar, pero la realidad es que hay cuatro ventanas para mejorar las condiciones del pokémon hasta hacerlo más feliz: decorar los hábitats, construir una casa para él, completar las misiones o peticiones de cada uno y darle comida después de crear platos diferentes con el chef Greedent.

Descubre el salto antes de tiempo

El salto es fundamental en Pokémon Pokopia para llegar a según qué lugares, y por eso hay que buscarlo antes de tiempo saltántose parte de la historia principal. Sólo hay que buscar a Magikarp en el agua, al este de la zona principal, justo después de fabricar una silla de troncos.

Cambia la hora para ejecutar los avances en las construcciones

Las construcciones en Pokémon Pokopia tienen un margen de tiempo que no se puede modificar desde el propio juego, pero sí con la consola. Si algo pide una hora de carga, es tiempo real, por lo que sólo hay que viajar a los ajustes de la Nintendo Switch 2 para hacer el truco efectivo.

Configuración de la consola

Consola

Fecha y hora

Desactiva el automático de la hora y la fecha

Configura el horario de manera manual

Consigue el pelo de Misty

Uno de los primeros secretos de Pokémon Pokopia está detrás de la famosa cascada inicial del juego, y sólo hay que pasar a través de ella para llegar al famoso peinado de Misty. Primero hay que romper la pared de al lado con el Golpe Roca, y sólo así se puede encontrar la cueva para descubrir el libro con el premio.