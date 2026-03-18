La impecable recreación de Pueblo Paleta y la Ruta 1 en Pokémon Pokopia

Juan Pérez 18 MAR 2026 - 16:08h.

Una reconstrucción a la altura de la comunidad

Pokémon Pokopia: los 10 mejores consejos para empezar la aventura

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La frontera entre el placer culpable de dedicar decenas de horas a la construcción en Pokémon Pokopia y el diseño artístico está en la decisión de cada uno al afrontar el gameplay desde cualquiera de sus perspectivas. El último éxito de Game Freak y Omega Force de Koei Tecmo es una carta blanca para los años de experiencia de Minecraft o Animal Crossing, convertidos ahora en el universo de Pokémon con lo que ello conlleva. Y las recreaciones son parte de ese lenguaje único capaz de enamorar a todo fan de la franquicia.

La hilera del entretenimiento en Pokémon Pokopia permite delegar en otros el concepto narrativo para enfocar el juego con un casco en mano y un plano para volver a Kanto una vez más. Con el lore de una región destruida por un evento por descubrir, parte de la comunidad ha decidido volcar los momentos más representativos de la saga dentro de Pokopia, una locura que en sólo dos semanas deja escenas únicas.

El inicio es parte del todo y por eso hay varios creadores de contenido que han colocado Pueblo Paleta como primer referente para empezar a crear Kanto desde los inicios de Rojo. La casa de Rojo, la casa de Azul y el laboratorio del Profesor Oak, un balance perfecto rodeado de agua, hierbajos y la primera ruta que tiene una descripción muy realista en la concepción de Quenca como se ve en este espectacular clip.

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La llegada a Ciudad Verde con el primer centro pokémon es parte de ese conjunto de emociones que seguro ha dejado múltiples horas de trabajo hasta llegar a tal magnitud. Y si hay grupos de personas capaces de hacer algo así sólo en dos semanas, el progreso de un juego con tantas posibilidades y el mimo de las actualizaciones constantes promete algo inabarcable a sabiendas de todo lo que presenta históricamente las entregas numéricas de la franquicia.

De hecho el factor sorpresa dentro de la Ruta 1 de Kanto entre Pueblo Paleta y Ciudad Verde tiene también reflejo en otros creadores con la necesidad de compartir sus creaciones. Héctor Nayib es uno de ellos, que mapa original en mano, ha volcado ese cruce de vallas, árboles y matorrales en ese primer viaje inicial de todo primer entrenador desde finales de los años 90.

El balneario de La Conserje Pokémon también tiene su adaptación particular en otra de las tantas recreaciones encontradas alrededor de todo internet, y este sólo es un punto de encuentro de las mismas. Porque el avance en la historia de Pokémon Pokopia permite una construcción mucho más rápida tanto en la destrucción y recolección de recursos gracias a Graveler como en la construcción de sitios elevados con la transformación a Magnemite.

Por eso es posible crear balnearios, zonas elevadas en el aire, edificios imposibles o viajes en el tren de una manera mucho más eficaz, pero eso va al ritmo de cada jugador.

Mientras tanto Pokémon Pokopia sigue su ritmo sin dar las cifras oficiales tras las dos primeras semanas, porque en cuatro días consiguió 2,2 millones de copias vendidas pero seguro que ha crecido a un ritmo envidiable como lo hará con el paso del tiempo como buen vendeconsolas.