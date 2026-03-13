Por qué Pokémon Pokopia es ya un vendeconsolas y lo será durante muchos años

El mismo hito que Mario Odyssey y el trasfondo de repetir el efecto Animal Crossing

Enlazar las razones para entender por qué Pokémon Pokopia no sólo es un superventas de lanzamientos sino que va a ser uno de los juegos con mejores números en la historia de la Switch 2 es una certeza (en mi cabeza) que necesita del pacto del tiempo. Las 2,2 millones de copias vendidas en sólo unos días no son más que una pequeña muestra de lo que puede conseguir un título llamado a despertar a una generación, porque nace de la atemporalidad, de la nostalgia, de la saga más conocida a nivel mundial y de una proyección para muchos años.

La era de Animal Crossing como iniciador de un nuevo mercado en los videojuegos en un escenario como la pandemia ha generado un boom de cozys, y en gran parte han despertado el gen a jugadores que hasta entonces no lo eran. Te reto a preguntar en tu grupo de amigos cuánta gente conoce a alguien que no jugaba apenas a videojuegos y en su momento dieron con Animal Crossing. A cuántas personas en el mundo de ese perfil les han dicho en los últimos días que Pokémon Pokopia es el nuevo Animal Crossing...pero para jugarlo necesita pillarse la Nintendo Switch 2. Es que Nintendo lo hace jodidamente bien.

Animal Crossing: New Horizons llegó a Nintendo Switch el 20 de marzo de 2020, y apenas seis años después el relevo natural está aquí, aunque ni mucho menos tiene los mismos ingredientes. Da igual a lo que se parezca Pokopia, ese retazo de Dragon Quest Builders con el corazón de Ash Ketchup es cosa más enfocada a una review, lo verdaderamente importante es el impacto con el que llega al jugador. Y ahí la brecha de sentimientos se abre a cada minuto cada vez que la banda sonora te lleva de la mano a cualquier punto alto del juego para observar ese universo durante horas, porque es una de las cosas a las que te invita la jugabilidad.

Hoy los 2,2 millones de jugadores de Pokémon Pokopia son sólo la superficie. La cifra es muy similar a la de Mario Odyssey de lanzamiento con el impacto inicial en Switch, y el plataformas ahora suma más de 30 millones de ventas como el quinto título más vendido de la consola. No tiene por qué llegar tan lejos, pero tiene el potencial para hacerlo. Primero porque va a despertar a medio plazo la necesidad de muchos que no están anclados a los videojuegos en el día a día, segundo por la estrategia de haber cambiado el desarrollo del juego de Switch 1 a Switch 2 porque sabían que sería un vendeconsolas, y tercero porque es algo que históricamente ha funcionado...y viendo Pokopia es fácil que tenga ahora una réplica.

La necesidad de dar el salto a Nintendo Switch 2

El planteamiento de Nintendo con Pokopia es magnífico desde el punto de vista familiar y de amigos, porque es muy fácil darle el codazo al de al lado para que pille la Switch 1 y te acompañe en tus aventuras desde la misma consola. Después de varias pruebas esa simple sensación genera un cosquilleo especial, porque la otra persona va a llevarse unos días anclado al pensamiento de medio mundo, "¿me merece la pena comprarme una Nintendo Switch 2 para esto?" Y mientras tanto tu colega, que lo sabe y quiere jugar contigo, no deja de pasarte vídeos de japoneses recreando Kanto al completo en el juego.

Esa sola decisión de permitir el juego local con dos personas aprovechando el enlace de la Nintendo Switch pero con la exclusividad del juego propio en Switch 2 es una genialidad, y lo es porque el juego es bueno y la conexión funciona, pero eso va a generar muchas más ventas. Primero por la necesidad de buscar tu propio mundo o compartir creaciones en las Islas Nube, pero sobre todo porque el fin de todo es comprar una segunda Switch 2 para poder jugar en compañía.

La atemporalidad de Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia se va a llevar unos cuantos años siendo el regalo estrella para muchos en cumpleaños, Navidades y días festivos con descuentos únicos. Que va a acompañar packs de consolas con mandos exclusivos lo sabe hasta el apuntador incluso con la décima generación en el horizonte, porque esto es mucho más. No sólo es que la compañía venda más en merchandising que en videojuegos, es que la proyección de este tipo de juegos es algo mucho mayor. Asienta las bases de un público más multitudinario, permite que el peluche de Ditto sea otro más a la colección de entre tantos, e implica muchos más matices para la marca.

Y luego están los de siempre. Pokémon arrastra millones de seguidores en cada uno de sus juegos, da igual si es uno de cartas para móviles, un juego para dormir con las criaturas o salir a la calle a seguir cazando bichos. A poco que Nintendo le de el cariño al juego que apunta más allá de los DLC's encuadrados en el teraleak, las posibilidades son infinitas. Es tan fácil como imaginar en los pokémon a capturar, pero sobre todo en las posibles transformaciones de Ditto para ampliar sus poderes hasta los límites que quieran los desarrolladores.

Pokémon sabe que el gancho inicial para la mayoría de sus juegos siempre es volver a la primera generación, y aquí lo explota hasta tocarle la patata a todo aquel con la conexión de aquella época. Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Ditto y sobre todo Kanto con una exploración adecuada a su lore son tu casa desde el primer minuto, y están en la zona inicial para estar siempre a tu lado. Un mensaje de sencillez, inteligencia y acompañamiento para volver a estar como en los inicios de Ash Ketchum...pero montando su propio circuito casero en vez de recorriendo el mundo en busca de medallas.