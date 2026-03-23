Juan Pérez 23 MAR 2026 - 18:13h.

Desde el primer contacto en el PAX East al espaciado con Tomodachi Life

Por qué Pokémon Pokopia es ya un vendeconsolas y lo será durante muchos años

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Las horas de sueño van a mantenerse a la baja en el mes de abril para realzar los juegazos del mes de abril con el plus de Pokémon Champions, uno de los títulos más destacados de las próximas semanas junto a Pragmata y Saros. La proyección de la nueva vertiente competitiva de la saga plantea un título para móviles y consolas Switch con fecha en el aire para los próximos días, pero hay demasiadas pistas como para mirar a un lado sin analizar la situación.

Pokémon Pokopia es el mejor lugar para quedarse a vivir, pero una vez sales del círculo de las reconstrucciones y la amistad, el combate de Pokémon Champions llega para cambiarlo todo. El deseo de todo el competitivo y de una comunidad llega con recelo, expectativas y una gratuidad con comillas en los próximos días, o al menos esa es la sensación que dejan las huellas del título tanto en las ferias internacionales como en el marketing previsto para el lanzamiento.

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La presencia en el PAX East de Pokémon Champions

La primera ventana para adivinar la fecha de lanzamiento de Pokémon Champions está en la primera aparición pública del gameplay el 26 de marzo en el PAX East. El denominado Penny Arcade Expo East es una puerta al mercado desde Estados Unidos que habitualmente permite ver demos o juegos que están cerca de llegar al mercado, y en este caso llega hasta el 29 con la sorpresa de tener bajo llave el secreto del nuevo competitivo de la saga.

La cuestión es que Nintendo no tiene mucho margen para moldear el juego porque habitualmente en este tipo de ferias o exposiciones hay demos abiertas, pero el juego sale en abril por lo que apunta a ser una alfombra para acumular hype. Por eso no hay espacio para el feedback de cara al lanzamiento, sino más bien para plantear desde ese día un plan de marketing para colocar una rampa hacia el mercado con el correspondiente impacto en la comunidad.

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El límite del Global Challenge

El calendario competitvo de Pokémon está marcado y por eso todas las teorías para imaginar el lanzamiento del juego pasan por adelantarse a la fecha de inicio del Global Challenge del 23 de abril. Con esa estimación es fácil entender que el nuevo título debería llegar con cierta antelación para volcar a partir de ahí todos los combates en la nueva plataforma, por lo que la lógica dicta que como mínimo debería llevar un par de semanas en el mercado.

De hecho lo lógico es tener el juego funcionando, sin errores, con los servidores activados y los jugadores asentados dentro del nuevo ecosistema. Esa teoría sumada al anterior deja entrever que no es tan loco tener Pokémon Champions en el mercado en la primera semana de abril si todas las elucubraciones van en la misma dirección.

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La frontera de Tomodachi Life

Pokémon Champions va a ser un juego mundial enfocado en los móviles, pero también va a estar disponible para Switch 1 y 2. Eso significa que la promoción debe tomar una distancia mínima con el gran lanzamiento del mes en la consola, Tomodachi Life: una vida de ensueño. El cozy llega al mercado el 16 de abril por lo que eso cierra aún más el espacio para imaginar un lanzamiento urgente a principios de abril en el caso de Pokémon Champions.

La competencia por la atención

Tomodachi Life sale al mercado el 16 de abril en la semana más relevante de todo el mes, y al ser un juego exclusivo de Nintendo Switch debe tener un espaciado natural para brillar en promoción y salida. En esa misma línea los lanzamientos de Pragmata y Saros el 17 y 20 de abril respectivamente coloca un punto de atención obvia en los dos juegos más importantes del mes. La nueva apuesta de Capcom y el título de Housemarque son dos de los grandes varales de este 2026, y a poco que necesiten atención una semana antes, eso deja semana y media de explosión de contenido antes de la salida. Lo cual cierra el círculo a tener incluso antes el juego de Pokémon.

Obviamente todas estas son pistas de un mercado repleto de elucubraciones sin detalles oficiales de Nintendo, porque creen tanto en lo que hacen independientemente de los demás que son capaces de cualquier cosa. Por eso adivinar la fecha de Pokémon Champions es imposible, pero todos los huevos están en la misma cesta y cuando los dedos señalan a Roma, hay que tomar el primer camino hacia Italia porque de igual manera el resultado será el mismo.