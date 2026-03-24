Una filtración oficial desvela la fecha de Pokémon Champions...¡para marzo!

Juan Pérez 24 MAR 2026 - 09:22h.

Un vídeo borrado en Tik Tok deja nuevas huellas

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El caos de las últimas horas con las cuentas oficiales desbloquea un punto de nerviosismo a la espera del lanzamiento oficial de Pokémon Champions programado para abril, aunque no todas las publicaciones dicen lo mismo. En un post de la cuenta de Tik Tok de Pokémon, el texto desplegaba un claro mensaje adelantando la llegada del juego para móviles y Nintendo Switch de cara al 25 de marzo, y eso puede cambiar todo el panorama.

Pokémon ha cometido un error que ha puesto internet patas arriba tras publicar un vídeo que minutos después ha borrado descaradamente sin dar ninguna explicación. La razón es la presentación de una fecha de lanzamiento de Pokémon Champions para el 25 de marzo cuando el juego está programado desde el Pokémon Presents para el mes de abril, lo que no sólo descoloca a los aficionados sino a los fans de la franquicia.

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El mensaje era muy sencillo, simplemente avisaba de que el juego iba a estar disponible en unas horas con la consiguiente recomendación de hacer un registro previo...pero ahora ya no aparece.

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La primera señal inequívoca del drama está en las expectativas, pero parece que todo ha sido una confusión. Es cierto que el juego se va a mostrar por primera vez el 26 de marzo en el PAX East, pero ni mucho menos podríamos imaginar un adelanto de la fecha de lanzamiento al mes anterior. Lo que sí es cierto es que el mensaje puede tener relación con un posible tráiler para estos días para confirmar la fecha definitiva.

De hecho en la misma cuenta de Tik Tok ese día, Pokémon ya había confirmado que Champions llegará en abril como lleva afirmando desde hace semanas, por lo que todo parece un error. Lo que sí está claro es que la previsión adelanta un lanzamiento inminente que ni mucho menos debería llegar a las últimas semanas del mes de abril.

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Hasta ahora ese fallo en la publicación sólo genera más ruido antes de encender definitivamente la mecha del juego, porque en cuanto a gameplay no se ha visto nada más allá de los tráilers oficiales. Hay mucho que descubrir y ahora hay cuatro días por delante con una tormenta de información llegada del evento de cuatro días en Estados Unidos, porque el PAX East va a ser el primer referente si antes no aparece un tráiler explicativo del juego.

De hecho la previsión es que Pokémon Champions esté en el mercado en la primera quincena de abril, incluso en la primera semana a muy tardar, sobre todo para no pisar dos grandes eventos. El Global Challenge del 23 de abril es la primera puerta competitiva de la temporada y si forma parte del entramado del juego, tendrá que llegar lo suficientemente antes como para que los jugadores se adapten.

La segunda barrera es el nuevo Tomodachi Life, que necesita tener su propio espacio para brillar de cara a su lanzamiento el 16 de abril, por lo que lo lógico es no cubrir al exclusivo de Nintendo. Días de mucha locura por ver cómo funciona la monetización, cómo son los combates, si la conexión con Home es ideal y cuánto puede prolongarse esta nueva versión llamada a capitalizar el competitivo a partir de ahora.