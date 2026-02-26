Juan Pérez 26 FEB 2026 - 11:13h.

El leak más fiable hasta la fecha de cara al evento

Los 5 detalles de Pokémon Pokopia que debes conocer antes de jugar

El colapso generalizado por la rumorología alrededor del Pokémon Presents de este viernes choca con una de las filtraciones más certeras de los últimos tiempos en pos de un bombazo con Pokémon Champions. El acercamiento al competitivo del juego en esta nuevo título planteado el año pasado tiene una pista gigantesca con forma de nuevo logo y la sorpresa de un posible shadowdrop para romper en pedazos a los fans de la saga.

Pokémon Champions puede ser una realidad mañana mismo según una de las fuentes más fiables con respecto al contenido de Pokémon, más concretamente del abismo salido de Pokémon Home. La posibilidad de tener en las manos Pokémon Champions es una filtración de Kurt, un experto en la minería de datos en Home que habitualmente saca de la extracción de datos todo su contenido. Y en las últimas horas esa validación la ha convertido en la posible nueva imagen del título.

Kurt es uno de los nombres más respetados por lo que la filtración parece cierta, pero lo más importante es lo que significa poder sacar de ahí datos como este. La lógica se impone con la obvia conexión entre Pokémon Champions y Pokémon Home, por lo que esto significa un antes y un después a la hora de conseguir datos de futuros juegos de pokémon a nivel global. A día de hoy los ejemplos de la décima generación o Pokémon Pokopia serán casos donde no se podrán obtener datos desde la Switch 2, ya que todavía no ha sido hackeada.

La gran diferencia es que la presencia de Champions desde Pokémon Home abre un portal perfecto para sacar de ahí el juego, pasarlo a PC y obtener toda la información. Porque si un juego se puede conectar con Pokémon Home, tiene que mandar esas actualizaciones a través de un servidor, y ahí entra la minería a sacar el pico, la pala y la información para revelarlo todo. Esto supone que muchas de las estadísticas invertidas en los videojuegos mencionados van a ser oficiosas antes de tiempo.

Esto no sólo le da fiabilidad al caso de este viernes para el 30 aniversario de la franquicia, sino que implica que que Pokémon Home puede ser el epicentro de leaks para conectar con otros títulos. Puede ser el punto de partida de los filtradores para conectar con las estadísticas de todos los pokémon de la décima generación antes de que aparezca el juego. Es un túnel de información ya sea para convertir las megaevoluciones en algo tangible o para adelantar acontecimientos, por lo que la política de Pokémon podría cambiar a la hora de sacar información.

Lo que está claro es que si Pokémon Champions llega el viernes con un shadowdrop, puede ser una de las sorpresas de la jornada independientemente del valor de la décima generación. Eso frena la necesidad de tener una fecha para el nuevo juego de la Switch 2 si aparece el competitivo entre manos, un momento especial para creer y volcarse de lleno en los próximos meses de la sga.