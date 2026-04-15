Los horarios de lanzamiento de Tomodachi Life: Una vida de ensueño

Juan Pérez 15 ABR 2026 - 12:47h.

Casi una década en desarrollo para volver a sus fans tras la última experiencia en 3DS

El calendario de juegos de la Switch 2 para 2026, un vacío desde junio

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La génesis de un videojuego con más de nueve años de desarrollo como es el caso de uno de los juegos más sonados de abril como es Tomodachi Life: Una vida de ensueño es un abrazo interminable hacia el absurdo y la diversión para millones de jugadores. El punto de partida de esta nueva entrega que sale al mercado este 16 de abril mantiene el modelo y añade cambios significativos para profundizar en los personajes desde el surrealismo de cada interacción.

La larga espera hasta llegar a un nuevo Tomodachi Life acaba este jueves, el día habitual de los lanzamientos first party de Nintendo después de millones de horas encajonadas en la experiencia de 3DS. Ahora el ancla para llegar a los fans pasa por Nintendo Switch 1 y 2, aunque en la nueva consola las pantallas de carga al entrar en las casas no existirán, así como la experiencia será más completa porque el nivel gráfico y de detalle permite tener a más Miis con una interacción conjunta.

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En un plano repleto de spoilers donde cada paso es un peligro tras una filtración completa del juego, la base de las novedades está en la diversidad para hacer mucho más autónoma la jugabilidad. Una década detrás de un juego como este pasa por el guion, pero sobre todo por la personalización de aspectos de esa nueva isla que ahora rompe sus moldes en todos los sentidos, tanto por la edición como por la posibilidad de mover incluso edificios.

El sistema de peculiaridades para marcar incluso cómo comen las personas con diferentes animaciones o la forma de caminar son sólo algunos de los aspectos que se miman al detalle. A partir de ahí está el todo, la interacción cuidada con las mascotas con múltiples salidas, las preferencias para las citas de los miis con un control más real o los nuevos minijuegos son sólo una primera ventana de descubrimiento.

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Los horarios de Tomodachi Life: Una vida de ensueño en

Como sucede con todos los grandes juegos de Nintendo anclados al First-Party, el lanzamiento suele estar disponible en digital a las 00.00h. en la eShop en España, por lo que la noche del miércoles al jueves es la primera respuesta. En los países de habla hispana no hay confirmación oficial, pero lo normal es tener la primera hora de la mañana como activación, estas son las previsiones.

En España: 00.00h. de la madrugada del jueves 16 al viernes 17 de abril.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: entre las 08.00h. y las 11.00h.

México (CDMX), Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: entre las 09.00h. y las 12.00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: entre las 10.00h. y las 13.00h.

Argentina, Brasil y Uruguay: entre las 11.00h. y las 14.00h.

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El recordatorio final tanto para Nintendo Switch 1 y 2 es que actualmente el juego tiene una demo disponible en la eShop, por lo que si alguien ha llegado algo perdido en las últimas horas, tiene una opción para entrar de lleno. Con el guardado automático para la partida final, es la mejor opción para entrar si las ganas no aguantan hasta la madrugada.