Death By Scrolling llegará a Xbox, PlayStation y Nintendo Switch el 16 de abril

Gustavo Maeso 10 ABR 2026 - 14:08h.

El roguelite vertical de Ron Gilbert amplía su alcance con estreno simultáneo en consolas

Absolum, un roguelike inagotable del que otros deben aprender

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El purgatorio de Death By Scrolling está a punto de llenarse de nuevas almas. El próximo 16 de abril de 2026, el juego aterrizará de forma simultánea en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch La edición de PC, disponible en Steam desde el 28 de octubre de 2025, no se queda al margen: el mismo día recibirá una actualización importante que también estará disponible en consolas.

Estamos ante un título firmado por Terrible Toybox NZ y publicado por MicroProse, con el sello creativo del estudio de Ron Gilbert, nombre sobradamente conocido por quienes siguen la escena del videojuego desde los tiempos de Monkey Island o, más recientemente, Return to Monkey Island.

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Un roguelite que convierte el ascenso en supervivencia

Lo primero que llama la atención de Death By Scrolling es su premisa. Aquí no avanzamos por un mapa tradicional ni exploramos mazmorras con pausa y cálculo. Aquí subimos. Y subimos sin descanso. El juego plantea una experiencia de acción con desplazamiento vertical constante, en la que el escenario nunca deja de empujar hacia arriba mientras nosotros combatimos contra monstruos, esquivamos peligros y tratamos de mantener a raya a la Parca. Dicho de otro modo: no basta con sobrevivir; hay que hacerlo a contrarreloj y con la parte inferior de la pantalla prácticamente respirándonos en la nuca.

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En lugar de apoyarse solo en la repetición de partidas y en la mejora progresiva, Death By Scrolling añade una presión permanente que marca el ritmo de cada intento. La muerte no aparece como castigo final y lejano, sino como presencia constante. La Parca no puede ser derrotada de manera definitiva: apenas podemos aturdirla, esquivarla o ganar unos segundos preciosos antes de que vuelva a echársenos encima. Esa idea, llevada al diseño de partida, encaja bien con el tono absurdo y burocrático del propio universo del juego.

Purgatory Inc., humor negro y burocracia sobrenatural

Uno de los mayores aciertos del juego está en su ambientación. Death By Scrolling nos lanza a las entrañas de Purgatory Inc., una especie de pesadilla administrativa del más allá donde todo parece funcionar según normas arbitrarias, personajes estrafalarios y tarifas imposibles. El objetivo de cada partida es reunir suficiente oro y recursos para pagar la desorbitada tarifa del Barquero y cruzar al otro lado, una meta que mezcla humor negro, sátira ligera y una estructura muy de videojuego: matar, saquear, mejorar y volver a intentarlo.

A partir de ahí, el título suma varias capas que ayudan a que la fórmula no dependa únicamente del reflejo. Habrá distintos personajes jugables, cada uno con sus propias ventajas y habilidades; vendedores con los que comprar mejoras durante las partidas; misiones secundarias y desafíos opcionales; y una variedad de criaturas del inframundo que va desde enemigos menores hasta jefes demoníacos. También se incluyen clasificaciones globales, una decisión lógica en un juego diseñado para exprimir puntuaciones, rutas y runs cada vez más eficientes.

Lanzamiento en consolas y contenido nuevo

El 16 de abril las versiones para consolas vendrán acompañadas de una gran actualización de contenido disponible al mismo tiempo en PC. Entre las novedades ya confirmadas figuran un nuevo personaje jugable, un bioma completamente nuevo y diversas mejoras de jugabilidad y calidad de vida. Para un título de estas características, donde la repetición es parte del atractivo, este tipo de añadidos puede ser más importante de lo que parece: más variedad significa más combinaciones, más estrategias y, en teoría, una mayor vida útil.

En PC, el juego ya ha conseguido una recepción inicial “Mayormente positiva” en Steam, donde acumulaba 164 reseñas de usuarios con un 78 % de valoraciones favorables en el momento de la consulta. En este purgatorio no hay descanso, no hay tregua y no hay salida lateral. La única forma de escapar sigue siendo la misma: hacia arriba.