La doble pista para concebir un Nintendo Partner Showcase en unos días

Juan Pérez 10 ABR 2026 - 12:19h.

El calendario completo de la Switch 2 con fechas y deudas pendientes

The Duskbloods y Elden Ring Tarnished, promesa viva para Switch 2

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El panorama de Nintendo para los próximos meses tiene demasiados huecos como para no confiar en novedades, y en los últimos días hay rumores relacionados con un Partner Showcase la próxima semana. El esplendor de nuevos juegos junto a las fechas pendientes de otros y el posible anuncio de Starfox antes del Nintendo Direct de junio son sólo algunos de los puntos para entender cuáles son los próximos pasos de la compañía.

La especulación con los eventos en la industria de los videojuegos es una constante por la necesidad de crear contenido, pero sobre todo de acumular hype en busca de los lanzamientos de los próximos meses. Entre las filtraciones, las pistas de los desarrolladores y los juegos en desarrollo, hay demasiadas piezas del puzle sueltas para crear un mensaje propio, por ejemplo para acompañar a Elden Ring hacia Nintendo por primera vez.

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La situación de Elden Ring con la reciente activación de la precompra enciende todas las alarmas para imaginar una fecha definitiva de lanzamiento del título de FromSoftware para Nintendo Switch 2. La mencionada edición Tarnished descubierta en la Game Developers Conference ha dado un vuelco a la situación del juego con los 30-40 fps, algo que mejora mucho lo visto desde la primera demostración pública del juego en la pasada Gamescom.

La última información oficiosa habla indudablemente de 2026, pero para ello antes hay que deshojar la margarita de The Duskbloods, el exclusivo de FromSoftware para Nintendo que también merece un espacio especial con lanzamiento este año. Ambos deben tener un distanciamiento único en el mercado para reforzar el juego, y por eso tiene mucho sentido no sólo hacer un Nintendo Partner Showcase de Elden Ring, sino de FromSoftware. Habitualmente no es así, pero no sería raro hacer une vento y que los dos juegos fuesen el refuerzo final del todo.

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A partir de ahí todo pasa por la continuidad en el entorno del 'No E3'. El catálogo de Nintendo pasa desde el mes de abril por Tomodachi Life para ampliar el ritmo posteriormente con Yoshi and the Misterious Book y Rhythm Heaven Groove. Y aún así hay un vacío en junio que necesita un impulso de algún tipo, por lo que los japoneses deben dar un paso antes del verano. Final Fantasy VII: Rebirth, Denshattack o Elliot no parecen suficientes, quién sabe si Fire Emblem Fortunes Weave es ese título. Aunque hay rumores con respecto a finales de año, es el único juego restante de los anunciados y encaja a la perfección en junio. Aún así el calendario actual es el siguiente, porque el único que puede robarle el espacio es Fox McCloud.

Tomodachi Life: Vida de ensueño (16 de abril)

Yoshi and the Misterious Book (21 de mayo)

Rhythm Heaven Groove (2 de julio)

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Tras ese listado propio hay tantas dudas como expectativas porque la última información de Natethehate desvela dos grandes juegos para la segunda parte del año con anuncios gigantescos. Starfox y el remake de Zelda: Ocarina of Time aparecen en el horizonte como opciones ideales para complementar el 2026 de la Nintendo Switch 2, por lo que al menos el segundo apunta automáticamente al Nintendo Direct del mes de junio.

Eso significa que el nuevo Starfox puede llegar algo antes si se mantiene el esplendor de la película. No es raro intentar volcar una subida en los cines de Super Mario Galaxy: La película con el anuncio de una nueva entrega protagonizada por Fox McCloud. Aún así el trasfondo de este Partner Showcase todavía está en el aire, algunos insiders desvelan que hay rumores de que puede suceder, pero por ahora no es nada seguro tal y como ha confirmado Attack The Backlog. Mientras tanto junio parece el escaparate completo, pero la hoja de ruta está por descifrar.