Kadokawa certifica el lanzamiento en este 2026 a pesar de la ausencia de novedades en el Direct

Hidetaka Miyazaki explica todo lo que debes saber de The Duskbloods para Switch 2

La proyección de From Software a lo largo de 2026 tiene dos palacios en construcción que establecen su promesa para el año a pesar del silencio en el último Nintendo Direct: Partner Showcase. El lanzamiento de The Duskblood como exclusivo y la llegada de Elden Ring: Tarnished Edition está más activo que nunca después del último informe financiero de Kadokawa, la matriz de la compañía con capacidad para calmar a inversores y alimentar el hype de la comunidad.

A expensas de una posible sorpresa en el State of Play de este jueves 12 de febrero, los planes de From Software para 2026 tienen dos caras tan distintas como interesantes, y ambas pasan por la nueva consola de Nintendo. La Switch 2 es el escenario de lujo para entender cómo va a funcionar el nuevo exclusivo de la desarrolladora con un concepto muy Bloodborne desde el diseño que sigue sin fecha, pero mantiene el aura para llegar en esta hornada.

El documento de Kadowaka es bastante exhaustivo con hasta 37 páginas de un despliegue completo de la compañía con beneficios por doquier, y dejan un gancho claro a lo que está por venir. En una de las páginas anticipan que The Duskbloods tendrá un lanzamiento mundial en 2026, y algo más tarde explican que tanto el nuevo juego como la Tarnished Edition de Elden Ring están programados para este año...pero hay más.

En las perspectivas de futuro del análisis hablan de múltiples videojuegos en desarrollo tanto para consolas como para plataformas móviles, pero ese espectro es mucho mayor que la ventana de From Software. Kadokawa tiene bajo su manto demasiadas empresas y por eso amplía a otras IP's como el nuevo Danganronpa (Spike Chunsoft), que lleva casi una década sin videojuego.

En otro espectro están juegos móviles de Konosuba y The Rising of the Shield Hero, representaciones del poder del anime de Kadokawa que ahora van a tener una expansión aún mayor al mobile con nuevos títulos. En este caso no hay más detalles, pero parece que van a permitir que van a dejar de licenciar sus series a otros estudios para hacer ellos mismos esos títulos.

En esa misma idea insisten en estar activos para ampliar el alcance de la división de edición en cuanto al publising para dejar de depender de otras distribuidoras, lo que sin duda es un aumento significativo del control del producto. Es una forma de aspirar a un porcentaje mayor de los beneficios, y a sabiendas de cómo ha funcionado Kadokawa en los últimos años con las aspiraciones que conlleva, puede ser un movimiento muy significativo.

En los últimos días se ha activado un nuevo rumor para imaginar otro Nintendo Direct en el mes de febrero, aunque parece demasiada información a sabiendas de la cercanía con el Pokémon Presents. Aún así Nintendo debe marcar bien sus ases bajo la manga porque un exclusivo de From Software bien merece un mimo particular en un año donde pueden dar el pelotazo para competir principalmente contra GTA VI.