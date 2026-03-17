Juan Pérez 17 MAR 2026 - 10:23h.

Sólo funciona con los juegos de Switch 1 tras actualizar la consola

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El potencial de la Nintendo Switch 2 acaba de aumentar de la noche a la mañana con la implementación de una función inesperada que eleva las posibilidades en el uso del modo portátil. La incorporación de la actualización 22.0.0 habilita las posibilidades de los juegos de Switch 1 en la nueva consola con una mejor resolución, gráficos y FPS al jugar con la consola en mano.

Utilizar la Switch 2 en el modo portátil con los gráficos de la televisión es una mejora que nadie imaginaba en tan poco tiempo, y ya es una realidad para aprovechar el boost para jugar en cualquier parte pero con la calidad de dock. Esa ruptura de las limitaciones es mucho más que aumentar a un modo modo 1080p exclusivamente para los juegos de Switch 1 en la Switch 2, pero es un avance significativo por ejemplo para títulos como Leyendas Pokémon Arceus o Xenoblade Chronibles X, este último uno de los más ambiciosos de la pasada época.

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El anuncio dentro de un espacio global con muchas más mejoras está dentro de la actualización 22.0.0 con la consiguiente respuesta para la batería, porque esto va a incrementar el uso de la potencia. De hecho lo más normal es sufrir un incremento en el consumo de energía del sistema con la consiguiente bajada rápida de batería, y es fundamental saber que hay que evitar lo máximo posible abusar del juego en el modo portátil con el cargador puesto.

La respuesta oficial de Nintendo es que los programas de Nintendo Switch ejecutados en modo sobremesa o en modo portátil van a tener un rendimiento similar al del modo televisor, pero siempre habla en condicional. Explican que la calidad podría mejorar, pero sólo en los juegos de la primera Switch, no en los recientes de Switch 2.

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Este denominado efecto de Handheld Mode Boost va a variar según el software, pero sin duda es un elemento fundamental porque había múltiples juegos que corrían a 30fps en la Switch 1 en el modo portátil. Y ahora eso tiene solución con la nueva consola. De manera simplificada son unos gráficos mejorados, pero la realidad es mucho más aunque hay que tener en cuenta que puede impedir que el software de Nintendo Switch utilice la pantalla táctil del sistema y provocará que los mandos Joy-Con 2 conectados se traten como un mando Nintendo Switch 2 Pro Controller. Por eso para usar otros mandos, primero hay que desconectar los mandos Joy-Con 2 de la consola, razones que invitan a utilizar esta herramienta sólo al jugar a determinados juegos, luego lo ideal es volver a desactivar la función.

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Cómo activar el boost

Lo primero de todo es actualizar la consola, porque si estás en una versión previa, tienes que buscar la 20.0.0. para que aparezca la ventana de la 'Mejora del modo portátil'.

Configuración de la consola (la rueda en el menú principal)

Consola (abajo del todo)

Actualizar la consola (si no estás en la versión 22.0.0.)

Tratamiento de programas de Nintendo Switch

Mejora del modo portátil (activar)

En el resto de la actualización hay mejoras para el GameChat así como nuevas funciones con los amigos, un extra para empujar a la comunidad a mantener el pago del online ahora que la función gratuita del mismo finaliza. Un plus para empujar el avance de la Switch 2 desde su lanzamiento en junio con las aspiraciones futuras de la consola.