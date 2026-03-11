El calendario de juegos de la Switch 2 para 2026, un vacío desde junio

Juan Pérez 11 MAR 2026 - 12:56h.

Hay dos exclusivos que deben recibir fecha antes del próximo evento

Nintendo Indie World Showcase de marzo 2026: todos los anuncios

La ausencia del Nintendo Direct de febrero no tiene nada que ver con la falta de videojuegos en la Nintendo Switch 2 y no hay más que ver el brillo actual de la nueva consola con el despegue de Pokopia. El Pokémon Presents, el Indie World y el 40 aniversario de Super Mario son parte de una nueva estrategia para hacer pequeños anuncios lejos de los eventos, pero ¿por qué entonces no hay ningún detalle sobre los videojuegos de la consola a partir del mes de junio?

La gigantesca sombra de GTA VI sobrevuela la mayoría de lanzamientos alrededor del 19 de noviembre, pero el caso de Nintendo es mucho más flagrante que PlayStation o Xbox con sus juegos. La compañía tiene por delante sólo dos juegos anunciados sin fecha después de la confirmación de Yoshi and the Misterious Book para el 21 de mayo, pero a partir de ahí hay un hueco por completar. Y parece muy raro que hasta entonces con el presumible Nintendo Direct de junio, el calendario propio esté tan vacío a expensas del éxito de los third parties de todas las consolas.

Actualmente Nintendo tiene dos nombres encima de la mesa con un interrogante: Rhythm Heaven y Fire Emblem Fortunes Weave. Son dos de los más esperados del año que además llegan con el apellido de la exclusividad, por lo que la lógica con la hoja de ruta en mano es pensar en el mes de junio. Lo más normal es pensar en anuncios en redes sociales para dar las fechas de los dos juegos en el próximo mes si todo pasa por dejarle espacio a junio al Nintendo Direct para programar el resto del año.

El dilema es si Nintendo necesita contrarrestar a GTA VI de alguna manera, y no con un juego que salga esa semana porque todo lo va a nublar el juego de Rockstar Games, pero todo apunta a que el sandbox no va a estar en Nintendo Switch 2 por lo que hace falta algo más que alguna expansión de Leyendas Z-A, Pokémon Champions o más ampliaciones de Pokémon Pokopia.

De hecho Nintendo sólo tiene hasta ahora dos exclusivos en el mercado planteados con fecha más allá de las versiones mejoradas para Switch 2 de Super Mario Bros. Wonder y Xenoblade Chronicle X o la versión exclusiva de eFootball para la consola de Nintendo.

Tomodachi Life: Living the Dream (16 de abril)

Yoshi and the Misterious Book (21 de mayo)

Esto no borra ni mucho menos la opción a seguir el panorama de anuncios porque la Switch 2 tiene muchos títulos de primer nivel por delante. La buena experiencia de los jugadores de Resident Evil: Requiem en Switch 2 abre también el entorno a probar juegos más potentes como Pragmata o 007 First Light entre abril y mayo, pero hay muchos más.

Darwin's Parado (2 de abril)

Mouse: P.I. for Hite (16 de abril)

Pragmata (17 de abril)

Mixtape (7 de mayo)

Indiana Jones y el Gran Círculo (12 de mayo)

007 First Light (27 de mayo)

Es cierto que de puertas afuera en verano sí hay cosas interesantes para la Nintendo Switch 2 como Final Fantasy VII: Rebirth (3 de junio), The Adventure of Elliot: The Millenium Tales (18 de junio) o Denshattack! (17 de junio). Pero faltan títulos propios, y después de ver que Yoshi ha conseguido fecha con dos meses de antelación, los próximos 30 días van a ser claves para conocer el futuro de Rhythm Heaven y Fire Emblem Fortunes Weave mientras el resto del año pasa por los supuestos Nintendo Direct de junio y septiembre.