The New Denpa Men llega gratis a Nintendo Switch 2 con mejoras visuales y juego cruzado

Gustavo Maeso 06 ABR 2026 - 17:44h.

El RPG free-to-play mantiene su esencia, pero apuesta por una experiencia más fluida y conectada

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La desarrolladora Genius Sonority ha anunciado que hoy, 6 de abril, llega la versión de The New Denpa Men para Nintendo Switch 2. La llegada inmediata del título gratuíto que ya se disfruta en Switch y dispositivos móviles no supone una revolución en su planteamiento, sino una evolución técnica pensada para aprovechar el nuevo hardware.

En esta nueva versión vamos a encontrarnos con la misma experiencia jugable que ya conocemos de Nintendo Switch, pero con una mejora notable en el apartado visual. La compañía ha puesto el foco en ofrecer una tasa de fotogramas más alta y una resolución superior, lo que se traduce en una aventura más fluida y atractiva a nivel gráfico. No es un remake ni una reinvención, pero sí una puesta al día que busca alargar la vida del título en una nueva plataforma.

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Continuidad entre generaciones

Uno de los aspectos más interesantes de este lanzamiento es la apuesta por la continuidad. Los jugadores que ya hayan invertido horas en la versión de Nintendo Switch no tendrán que empezar desde cero. Nosotros podremos retomar nuestra partida exactamente donde la dejamos, siempre que utilicemos la misma cuenta de Nintendo.

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Además, las compras realizadas dentro del juego también se mantendrán entre plataformas, eliminando cualquier fricción para quienes han apostado por el modelo free-to-play. A esto se suma el soporte para juego cruzado, lo que permite que usuarios de ambas consolas compartan experiencia sin barreras.

Un RPG diferente: criaturas nacidas de ondas de radio

Para quienes no estén familiarizados con el título, The New Denpa Men propone una premisa bastante original. Nosotros capturamos unas criaturas llamadas “Denpa Men”, que nacen de las ondas de radio que nos rodean. Podrás usar la señal Wi-Fi de para detectar nuevos Denpa Men. Cada una de estas ondas, cada red WiFi, contiene información distinta, lo que convierte a cada Denpa Men en un ser único.

Aunque no podemos verlos a simple vista, el juego nos permite detectarlos y capturarlos, integrándolos en nuestro equipo para vivir una aventura RPG clásica en su estructura, con combates por turnos, pero con este giro creativo en la obtención de personajes. Esta mecánica aporta un componente de colección muy marcado, que incentiva la exploración y la experimentación.

Estrategia y exploración en cada partida

A lo largo de nuestra aventura, tendremos que formar equipos equilibrados en función de las características de cada Denpa Men y de las particularidades de cada escenario. Aquí es donde el juego introduce un componente estratégico interesante: no todos los personajes funcionan igual en todas las situaciones, por lo que debemos adaptar nuestra formación constantemente.

El título ofrece distintos tipos de contenido: desde escenarios principales accesibles en cualquier momento, hasta eventos temporales y niveles adicionales que se desbloquean bajo ciertas condiciones. Esta variedad contribuye a mantener el interés a largo plazo, especialmente en un modelo free-to-play donde la retención es clave.

Durante nuestras incursiones, encontraremos cofres del tesoro, pasadizos secretos y, por supuesto, enemigos que pondrán a prueba nuestras decisiones. El sistema de combate apuesta por la simplicidad en los controles, permitiendo partidas ágiles, aunque también ofrece la opción de dar órdenes individuales para quienes busquen mayor control táctico.

Vida en la isla y multijugador

Más allá de la aventura principal, The New Denpa Men incorpora una amplia variedad de actividades adicionales. Nosotros podremos personalizar nuestra isla, participar en actividades como la pesca o enfrentarnos a los equipos de otros jugadores.

El componente social se refuerza con modos como “Together Catch”, que permite hasta cuatro jugadores en local colaborar para capturar Denpa Men, y el sistema de “Voucher Collection”, donde recolectamos recompensas tras los combates. Estos elementos amplían la experiencia más allá del RPG tradicional, acercándolo a un juego como servicio con múltiples capas de interacción.