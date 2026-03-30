El listado completo de los Pokémon confirmados para Pokémon Champions

Juan Pérez 30 MAR 2026 - 18:13h.

La prioridad están en las versiones con megas

Pokémon Champions: qué son los Puntos de Victoria y en qué gastarlos

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El patrón del análisis previo de Pokémon Champions para llegar preparado al desembarco del juego exclusivo de combates por turnos está en el reconocimiento de los rostros presentados. A la espera de tener una pokédex oficial con todas las criaturas oficiales, el respaldo para preparar el lanzamiento está en los más de 100 pokémon expuestos entre tráilers, gameplays y la información oficial del título planteado exclusivamente de primeras en Nintendo Switch.

A la espera de tener la fecha de salida de Pokémon Champions en móvil, todas las aspiraciones están puestas en el 8 de abril como día clave para entrar de lleno en la nueva propuesta de la franquicia. En ese camino la experiencia en Perla/Esmeralda es la mejor para trasladar poco a poco las leyendas a Pokémon Home, pero la versión fácil es bucear en la gratuidad de Pokémon GO. Con menos margen pero muchas opciones para hacer un buen equipo competitivo, todo pasa por el descubrimiento.

Es fundamental saber cuáles son los elegidos para Pokémon Champions, sobre todo los que tienen una versión mega con el correspondiente poder extraordinario que supone para farmear los primeros días. Por eso el listado completo con los más de 100 pokémon descubiertos es la puerta de entrada a descubrir cuáles son las mejores capturas en Pokémon GO en estas fechas antes del estreno del próximo miércoles.

#0003 Venusaur (y Mega-Venusaur)

#0006 Charizard (y Megas X / Y)

#0009 Blastoise (y Mega-Blastoise)

#0025 Pikachu

#0026 Raichu (y Raichu de Alola)

#0036 Clefable

#0038 Ninetales (y Ninetales de Alola)

#0059 Arcanine (y Arcanine de Hisui)

#0065 Alakazam (y Mega-Alakazam)

#0071 Victreebel

#0094 Gengar (y Mega-Gengar)

#0115 Kangaskhan (y Mega-Kangaskhan)

#0130 Gyarados (y Mega-Gyarados)

#0134 Vaporeon

#0135 Jolteon

#0136 Flareon

#0143 Snorlax

#0149 Dragonite

#0181 Ampharos (y Mega-Ampharos)

#0197 Umbreon

#0212 Scizor (y Mega-Scizor)

#0227 Skarmory

#0229 Houndoom (y Mega-Houndoom)

#0248 Tyranitar (y Mega-Tyranitar)

#0282 Gardevoir (y Mega-Gardevoir)

#0302 Sableye (y Mega-Sableye)

#0303 Mawile (y Mega-Mawile)

#0306 Aggron (y Mega-Aggron)

#0308 Medicham (y Mega-Medicham)

#0310 Manectric (y Mega-Manectric)

#0319 Sharpedo (y Mega-Sharpedo)

#0323 Camerupt (y Mega-Camerupt)

#0324 Torkoal

#0334 Altaria (y Mega-Altaria)

#0350 Milotic

#0359 Absol (y Mega-Absol)

#0373 Salamence (y Mega-Salamence)

#0376 Metagross (y Mega-Metagross)

#0389 Torterra

#0392 Infernape

#0395 Empoleon

#0428 Lopunny (y Mega-Lopunny)

#0442 Spiritomb

#0445 Garchomp (y Mega-Garchomp)

#0448 Lucario (y Mega-Lucario)

#0450 Hippowdon

#0460 Abomasnow (y Mega-Abomasnow)

#0461 Weavile

#0464 Rhyperior

#0470 Leafeon

#0471 Glaceon

#0472 Gliscor

#0473 Mamoswine

#0475 Gallade (y Mega-Gallade)

#0478 Froslass

#0479 Rotom (y todas sus formas)

#0497 Serperior

#0500 Emboar

#0503 Samurott (y Samurott de Hisui)

#0530 Excadrill

#0531 Audino (y Mega-Audino)

#0534 Conkeldurr

#0547 Whimsicott

#0553 Krookodile

#0569 Garbodor

#0571 Zoroark (y Zoroark de Hisui)

#0584 Vanilluxe

#0587 Emolga

#0609 Chandelure

#0618 Stunfisk (y Stunfisk de Galar)

#0623 Golurk

#0635 Hydreigon

#0637 Volcarona

#0652 Chesnaught

#0655 Delphox

#0658 Greninja (y forma Battle Bond)

#0660 Diggersby

#0663 Talonflame

#0666 Vivillon

#0670 Floette

#0676 Furfrou

#0678 Meowstic

#0681 Aegislash

#0693 Clawitzer

#0697 Tyrantrum

#0699 Aurorus

#0700 Sylveon

#0701 Hawlucha

#0706 Goodra (y Goodra de Hisui)

#0707 Klefki

#0709 Trevenant

#0711 Gourgeist

#0715 Noivern

#0724 Decidueye (y Decidueye de Hisui)

#0727 Incineroar

#0730 Primarina

#0733 Toucannon

#0740 Crabominable

#0745 Lycanroc (Diurna, Nocturna y Crepuscular)

#0748 Toxapex

#0750 Mudsdale

#0752 Araquanid,

#0763 Tsareena

#0765 Oranguru

#0778 Mimikyu

#0780 Drampa

#0784 Kommo-o

#0823 Corviknight

#0842 Appletun

#0844 Sandaconda

#0855 Polteageist

#0858 Hatterene

#0861 Grimmsnarl

#0866 Mr. Rime

#0867 Runerigus

#0869 Alcremie

#0877 Morpeko

#0887 Dragapult

#0900 Kleavor

#0901 Ursaluna (y forma Luna Carmesí)

#0902 Basculegion

#0903 Sneasler

#0908 Meowscarada

#0911 Skeledirge

#0914 Quaquaval

#0923 Pawmot

#0925 Maushold

#0934 Garganacl

#0936 Armarouge

#0937 Ceruledge

#0952 Scovillain

#0959 Tinkaton

#0964 Palafin

#0968 Orthworm

#0970 Glimmora

#0977 Dondozo

#0978 Tatsugiri

#0981 Farigiraf

#0983 Kingambit

#1013 Sinistcha

#1018 Archaludon

#1019 Hydrapple