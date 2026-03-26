Todo lo que debes saber de Pokémon Champions, del reclutamiento a los EVs

Juan Pérez 26 MAR 2026 - 12:27h.

Una oleada de información de cara al 8 de abril

Pokémon Champions: los precios adelantados del pase de batalla, pack de inicio y suscripción

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The Pokémon Company tiene entre manos la nueva fórmula para mejorar el competitivo y a la vez hacerlo mucho más accesible con Pokémon Champions, y el despiece de información es total de cara al 8 de abril. La puerta de entrada a un núcleo amplio de jugadores encerrados en los juegos troncales o incluso en títulos como Pokopia es ahora mucho mayor gracias al lanzamiento de un título exclusivamente de combates. Pero es gratuito, tiene el sello de la franquicia y pinta muy, muy bien.

El lanzamiento exclusivo de salida en Nintendo Switch 1 y 2 es la primera premisa para enfocar el éxito desde una perspectiva de amasar el máximo número de jugadores antes de llegar a móviles. La corriente de Pokémon Champions es convertirse en un juego perfecto para el espectador del competitivo, en un apoyo para los usuarios casuales y en una puerta de entrada a un sector masivo que deja atrás para siempre Showdown con la esencia de Stadium. Esto es todo lo que se conoce por ahora del juego desde la utilización global de los Puntos de Victoria a los nuevos EVs.

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El reclutamiento inicial

Pokémon Champions permite elegir un pokémon de entre diez elecciones para una prueba de unos días, una propuesta de aleatoriedad enfocada sobre todo en los jugadores que no van a trasladar personajes desde Pokémon Home. Es la entrada más fácil al juego para atrapar a los que no están tan enfocados en las batallas. Además de todo ello hay una opción de conseguir pokémon shiny, un extra adherido a todos los juegos de la franquicia desde hace bastantes años.

No hay modo historia

Hay muchos jugadores en todo el mundo que no entienden un juego de Pokémon sin un avance individual en forma de historia, y en este caso la perspectiva single-player no existe. Este es un título de combates que supone farmeo, toma de decisiones entre menús y búsqueda de recompensas, pero sobre todo perfeccionar un equipo para subir al ring. El inicio se presta a un tutorial con explicaciones sencillas como la captura consecución de pokémon así como del entramado competitivo para ser el nuevo Stadium o Showdown de la era actual lejos del RPG tradicional.

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La crianza con IVs y el cambio de los EVs

Uno de los cambios más significativos para el competitivo es la automatización casi al 99% de los IVs, lo que cambia el valor de muchos pokémon porque recién obtenido tiene el mismo potencial de los profesionales. Esto reduce muchísimo la necesidad de la crianza para facilitar una inmersión inicial mayor, además de facilitar el proceso para los competitivos.

El caso de los EVs es totalmente diferente porque cambia por completo. Ahora el sistema se simplifica de los 510 puntos habituales, porque en vez de los 252 Evs se dan puntos estadísticos. Un stat point equivale a 8 EVs en el sistema antiguo, una modificación para eliminar los puntos muertos que anteriormente no subían ni en el nivel 50 con la asignación previa. Ahora el máximo por estadística es de 32 SP, lo que anteriormente eran los 256.

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El Autobuild es tu amigo

Otra de las opciones interesantes para los newbies es automatizar todos los vínculos con ataques, objetos y EVs, una opción de autobuild muy buena para una primera toma de contacto. Si alguien no quiere perder demasiado tiempo en analizar las posibilidades de inicio, esta herramienta ayuda a impulsar el combate directamente antes de echarle horas a la personalización en los menús.

Un cambio radical en el uso de los PP

La intencionalidad de Pokémon es convertir los enfrentamientos en algo más corto, una opción para enfocar la estrategia por encima de la pasividad con combos más cerrados. Una de las consecuencias es que los números de los PP han cambiado, y la situación de Protección es la más clara porque generaba estrategias de larga duración para ejecutar al enemigo a cámara lenta con el Veneno o el Espacio Raro. Ahora no se podrá espamear porque el jugador quedará expuesto al turno 10.

La consecución de Puntos de Victoria

El lote de inicio es fundamental para arrancar con algo de peso y no gastar una semana de farmeo, pero independientemente de eso la moneda del juego pasa por los combates. Una pelea se traslada en 200 puntos de victoria y la monetización del juego pasa por entender que todo cuesta puntos. Las skins, el reclutamiento de pokémon, cambiar movimientos, conseguir piedras para las megaevoluciones...absolutamente todo.

Las mejoras de la interfaz

Solamente el combate ofrece ahora un cuarto color para definir aún más el límite de la vida restante, y ese detalle es ínfimo en comparación a la propuesta completa. Una interfaz muy preparada para ser estética y funcional, no sólo para reflejar contadores de turnos de ejecuciones concretas (Espacio Raro, Clima o Reflejo), eliminando parte del trabajo de memoria enfocado sobre todo en jugadores profesionales. Eso junto a la visualización de estadísticas agiliza el sistema y lo hace mucho más accesible a nuevos perfiles.

Los nerfs son parte del todo

Pokémon Champions es la excusa para ejecutar un cambio de equilibrio en el panorama competitivo no sólo con las reglas, sino con decisiones personales. Por ahora no hay demasiada información pero al parecer Incineroar ya no va a tener Desarme, lo que le deja sin la capacidad de castigar objetos como el Mineral Evolutivo o la Vidasfera. Será algo a descubrir en las próximas horas con el descubrimiento completo del gameplay de aquí al 8 de abril.

El ritmo del juego desde lo visual en Switch 2

La versión mejorada del juego en Switch 2 es sólo una parte del interés principal para poner el foco en el aspecto visual, pero eso lleva a una ejecución más veloz al combate. Las animaciones están optimizadas para recortar los tiempos muertos de los ataques, y así hacer una versión más dinámica tanto para casuals como para el competitivo desde el punto de vista del espectador. Eso junto al motor gráfico de la Switch 2 tras las últimas imágenes, dejan entrever un trabajo muy pulido con un salto gráfico inesperado.

El botón de huida

La velocidad para tomar decisiones incluso en el peor de los casos permite al usuario dejar un combate si no lo ve viable ejecutando rápidamente la salida del mismo. La pregunta es cuánto deberá jugar para ejecutar la consecución de Puntos de Victoria en el enemigo.

El alquiler de equipos pros

Una de las menciones en las entrevistas actuales deja entrever la posibilidad de alquilar o tomar prestado una plantilla para tener el mismo equipo que algún creador de contenido o jugador profesional. Esa es una base para construir el equipo a partir de ahí, pero es un punto perfecto para atrapar a jugadores hasta crear su propio bloque.