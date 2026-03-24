Juan Pérez 24 MAR 2026 - 17:23h.

Un estándar orientativo tras ver el ajuste económico en yenes

Por qué Pokémon Pokopia es ya un vendeconsolas y lo será durante muchos años

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El motor económico de un juego gratuito como Pokémon Champions está en los complementos de pago para todo tipo de jugadores, desde el competitivo al más casual, un sustento que tiene tres divisiones marcadas. La publicación del precio desvelado por el insider Serebii aclara los tres puntos de accesibilidad para entrar de lleno en la nueva propuesta, desde el pase de batalla al lote de inicio o la suscripción mensual.

Pokémon Champions llega el 8 de abril con la repercusión de ser el epicentro de las batallas de la saga para tomar el relevo de lo que en su día era Pokémon Stadium y de las vertientes oficiales de VGC...pero además es un juego gratuito para todo perfil de jugadores. Con escalas diferentes desde el descubrimiento inicial junto a la conexión de los juegos numéricos de la saga, la escala de implicación pasa por entrar en el perfil de pago.

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Por ahora los tres complementos tienen los precios anclados en yenes, pero como es una moneda a la baja, la precisión no es total por lo que la adaptación es orientativa a la espera de la publicación definitiva en euros, por lo que lo lógico es recibir una subida leve con respecto a esta publicación. Estos son los precios de las tres posibilidades, todos complementarios, para entrar de lleno en Pokémon Champions.

Lote de Inicio

El pack inicial es el único de los tres pagos que sólo se realiza una vez, y va a estar entre los 6-7 euros. Estará disponible el 8 de abril junto con la descarga del juego, e incluye un pack de bonificaciones para empezar a jugar con una buena base, aunque en detalles todavía no se ha desvelado. La previsión es dejar atrás el grindeo inicial para tener una expansión de 30 a 80 huecos para los pokémon, así como un pack de consumibles con 50 tickets de entrenamiento y 30 tickets rápidos.

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Los tickets de entrenamiento sirven para modificar tanto los IVs como los EVs así como los movimientos, una forma de ahorrar horas en la versión competitiva. Por otra parte los tickets rápidos son una forma de reclutar nuevos pokémon de manera instantánea, una de las recompensas que más se van a repetir durante la experiencia. Es la compra más fácil de hacer para los jugadores casuales que quieren una inmersión rápida.

El Pase de Batalla o Pase de Combate Premium

El avance de las temporadas con el pase de batalla, denominado pase de combate, es el perfil más habitual en este tipo de juegos gratuitos, pero falta ver cada cuánto se va a asentar este modelo, porque de momento apunta a una temporalidad de dos o tres meses. La conversión deja el precio del pase de batalla alrededor de los 9-10 euros. Es la parte enfocada en la versión cosméticas con nuevas skins para los avatares así como aspectos tanto para los estadios como para los pokémon.

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Según las previsiones también van a suponer un plus en cuanto a objetos prioritarios como las mega piedras o tickets, pero sobre todo servirá como un acelerador de los puntos de victoria. Esta será la moneda para conseguir pokémon de forma permanente, y no se podrá comprar con dinero, para eso existe la alternativa de la Moneda Premium, las dos bases para construir el día a día con los equipos.

La Suscripción mensual

La ventana competitiva tiene en la suscripción una ventana automática por lo que supone el escalado del mantenimiento y del almacenamiento extremo. La previsión según los precios desvelados hablan de unos 4-5 euros al mes y unos 42-45 anuales, y como hemos dicho antes, puede subir dependiendo de la conversión del yen al euro. En este caso la suscripción mensual permite un extra a cajas adicionales que amplían incluso más los huecos para los pokémon como ventaja competitiva.

Otro de los valores para el PvP es el hecho de tener hasta 15 espacios para crear y guardar equipos, una gestión necesaria que eleva en 10 la automatización del juego gratuito. Además la suscripción incluye misiones diarias y semanales que nadie más tiene para conseguir objetos de evolución y materiales raros que otros van a conseguir con la exigencia de jugar más. Además tiene extras como la personalización y una biblioteca musical con canciones de la saga.

Hasta ahora el precio de la competición era mucho más caro si estas cifras se mantienen, porque la compra de los juegos oficiales junto a cada DLC suponía un gasto mucho mayor cada dos años aproximadamente. Falta ver cuál es la oleada inicial de las skins, cómo se ejecuta toda esta teoría con el juego en mano y cuánto furor va a causar el título tras el estallido de Pokopia en las últimas semanas.