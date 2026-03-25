Juan Pérez 25 MAR 2026 - 10:28h.

El reclutamiento de un pokémon es el mayor gasto

Pokémon Champions: los precios adelantados del pase de batalla, pack de inicio y suscripción

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El ecosistema de Pokémon Champions como nuevo baluarte del competitivo de la saga crece exponencialmente desde el lanzamiento del juego gratuito el próximo 8 de abril. El planteamiento evolutivo de un Showdown exige una progresión para conseguir Puntos de Victoria, la moneda interna con la que hacer todo tipo de reglajes en los pokémon desde cambiar movimientos, modificar naturalezas o ajustar las estadísticas.

Las MTs o el recordar movimientos son cosa de los juegos centrales porque Pokémon Champions es otra cosa, un pozo diferente para rescatar pokémon y criarlos de manera individual. El desarrollo del título pasa por convertir el simulador de combates en algo más grande de lo que hasta ahora era la proyección del competitivo, para lo que es fundamental entender cómo funciona.

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Los Puntos de Victoria son la economía principal del juego y no hay manera de comprarla en Pokémon Champions, sólo se puede obtener con combates y con misiones. En ese aspecto sí hay cierto aspecto pay-to-fast porque sí se puede acelerar el proceso de farmeo de puntos de victoria con nuevos retos con recompensas entre otras formas, por eso el empujón al gasto es un acompañamiento obligado para los profesionales y puntual para los casuals.

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El uso de esos PV es una forma de romper el modelo del entrenamiento con la subida de nivel y el aprendizaje de ataques, porque los movimientos pasan a formar parte de un menú. Todo parte de los combates porque una partida entrega 200 Puntos de Victoria al jugador, y a partir de ahí hay hasta siete espacios donde utilizar de la mejor forma posible los Puntos de Victoria para moldear al pokémon de turno.

Reclutar a un pokémon

La acción más cara de todo Pokémon Champions es conseguir un nuevo pokémon a cambio de 2.500 PV, algo que en las primeras horas del juego será diferente para facilitar un equipo amplio de salida. La solución para crecer rápido es el Lote de Inicio, un pack de pago para empezar con muchos más compañeros.

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Las piedras de la megaevolución

La obtención de las megapiedras son uno de los objetos más importantes para este Showdown modernizado donde la evolución final pasa por un coste de 2.000 PV.

Modificar habilidades y Naturaleza

Es una de las utilidades intermedias porque cuesta 500 Puntos de Victoria y permite cambiar habilidades de un pokémon para conformar las cuatro elegidas. Algunos insiders hablan de una habilidad oculta con un coste mayor, pero por ahora no está planteado en el desglose actual de Pokémon Champions. Sucede algo parecido con la naturaleza, la alineación a un perfil exacto cuesta también 500 PV para subir un 10% un atributo y bajar otro un 10% como sucede desde hace muchas generaciones.

Elige el movimiento adecuado

Las MTs no existen, ahora cambiar movimientos cuesta 250 Puntos de Victoria en Pokémon Champions, una elección para recuperar alguno de los ataques que el pokémon puede aprender, el denominado movepool.

Moldea las estadísticas

Es el detalle más barato del juego porque sólo cuesta 5 PV ajustar los EVs con un total de 66 a repartir equivalente a los 510 de siempre, en este caso con un total de 32 por estadística. Esto significa que maximizar una estadística cuesta alrededor de unos 330 PV.

Lejos de las ayudas externas, las recompensas o el pago en Pokémon Champions, el farmeo para conseguir un pokémon completo pasa por gastar 6.830 Puntos de Victoria lo que significa jugar unas 35 partidas. Obviamente este dato no es real porque entre los premios diarios, la suma de recompensas y las ayudas iniciales será mucho más rápido de salida, sin contar las opciones de pago. El lote de inicio, el pase de combate y la suscripción mensual son las tres alternativas para ir de salida con mucho más peso.