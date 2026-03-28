La fecha de Pokémon Champions para móviles según el caso Unite

Juan Pérez 28 MAR 2026 - 11:18h.

Un sello de calidad para el hardware y las expectativas del Nintendo Direct

Pokémon Champions: qué son los Puntos de Victoria y en qué gastarlos

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Pokémon Champions llega el 8 de abril de manera inicial en Nintendo Switch 1 y 2, pero la previsión a corto plazo es colocar el juego de combates también en móviles en pocos meses. La estructura de trabajo de The Pokémon Company y el estándar utilizado hace unos años con Pokémon Unite crean unas reglas básicas para entender sobre qué fechas puede llegar este nuevo Showdown al público de manera masiva.

El free-to-play de Pokémon Champions parte con la primicia de estar en un par de semanas en las dos consolas de Switch, pero el mercado para móviles debe esperar un poco más. Esta demostración de poder lejos de plantear una exclusividad con un vendeconsolas es un valor añadido para el hardware que le da un plus a su comunidad, una caricia simpática para demostrar a los más fieles que a pesar de ampliar la saga a móviles con juegos importantes, siempre se verá antes y mejor en la híbrida.

La accesibilidad a Pokémon Champions es mucho más sencilla que en su día con Pokémon Unite simplemente porque ahora hay dos consolas para entrar en el ciclo...con muchos millones más de copias vendidas que en 2021. Entonces la aparición de Pokémon Unite significó una apuesta por el MOBA que tardó más de dos meses en ampliar sus horizontes a todos los seguidores de la franquicia, y la apuesta puede ser ahora muy parecida.

Pokémon Unite salió al mercado el 21 de julio de 2021 y no llegó a los dispositivos iOS y android hasta el 22 de septiembre, 63 días después. Esas nueve semanas son suficientes para estabilizar un juego sobre todo desde la vertiente del matchmaking, pero sobre todo para ofrecer una experiencia única con un punto de exclusividad para los tuyos. Un seguro de vida que habitualmente guarda el sello en los juegos troncales de la saga, pero a veces tiene una salida mobile mucho más amplia.

Si ahora la estrategia de Nintendo es similar, lo normal es tener Pokémon Champions de manera gratuita en móviles a partir del mes de junio, lo que casa con la hoja de ruta de la compañía. La ausencia del Nintendo Direct de febrero deja un vacío gigantesco sobre los juegos exclusivos de la casa a partir del mes de junio, donde habitualmente también hay evento todos los años como en septiembre. Eso significa que no sería extraño colocar el anuncio o el lanzamiento definitivo justo en el espacio del Direct en junio de 2026.

Si la apuesta es similar seguramente Pokémon Champions repetirá el esquema de Unite para crear una campaña de registros previos en móviles con premios únicos como una skin de Pikachu festivo. Un plus para los nuevos jugadores después de ver cómo otros llevan dos meses jugando a un juego en la consola. Además lo más lógico es mantener el juego cruzado entre móviles y las dos consolas de Nintendo, aunque la recomendación es apostar por la Switch 2 por la clara mejora de gráficos integrada para el juego.