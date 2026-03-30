Los 15 videojuegos más sonados de abril 2026: fechas y plataformas

Juan Pérez 30 MAR 2026 - 14:08h.

De Saros a Pragmata, los dos ganchos del mes

Los 25 grandes videojuegos de PS5 para 2026 tras Resident Evil: Requiem

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El mes de abril guarda bajo llave algunos de los títulos más esperados del primer trimestre del año en la misma semana, un ciclo perfecto para complementar con las miles de horas atrasadas para seguir con Pokopia, Slay the Spire 2 o Crimson Desert. Con el vicio atrasado de algunas joyas desde principios de 2026, toca elegir qué dirección tomar entre Saros, Pragmata, Tomodachi Life o el resto de propuestas de entre las que destacamos 15 videojuegos. Un salto entre plataformas, shooters, simuladores y una larga lista de propuestas tan sugerentes como interesantes.

Colarse en la piel de un pulpo, de un astronauta o de una inteligencia artificial que toma forma humana son sólo algunos de los escenarios iniciales de las propuestas de abril. De las genialidades previstas para Darwin's Paradox o MOUSE P.I. a los grandes títulos ya mencionados bajo el paraguas de Housemarque o Capcom, muchas expectativas para llegar a elegir algunos de ellos. Este es el listado por orden de lanzamiento con todo lo que debes saber de cada estreno.

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Darwin's Paradox! (2 de abril)

El pulpo es el primer plato del mes de abril con una de las apuestas más atractivas y diferenciales gracias al trabajo de ZDT Studio, un estudio con integrantes de los creadores de Deathloop. Es un plataformas puro en 2.5D donde Darwin debe utilizar su sigilo y su camuflaje para avanzar en un entorno repleto de puzles dentro de un mundo futurista cuyo tráiler ha destacado desde su presentación

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Starfield (7 de abril)

Las aspiraciones de Bethesda pasan a Sony de la mano de la expansión Terran Armada para presentar un aluvión de planetas en este RPG que tanto ha dado que hablar desde su lanzamiento. Este RPG de acción espacial es tan masivo que asusta desde la creación de la nave hasta el descubrimiento de cientos de planetas. Facciones, combates terrestres y espaciales y decenas de misterios por descubrir en cada uno de esos aterrizajes que despliegan centenares de horas en el horizonte.

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Samson (8 de abril)

El debut de lo nuevo de Christopher Sundberg, uno de los referentes de Just Cause, es un título de acción y conducción enfocado desde un mundo abierto. Tyndalston es la ciudad donde las persecuciones de alto voltaje están a la orden del día en una combinación con combates cuerpo a cuerpo especialmente violentos. Todo tiene consecuencias en el progreso, una premisa a priori muy interesante para la mezcla propuesta.

Replaced (14 de abril)

El adiestramiento de una inteligencia artificial atrapada en un cuerpo humano es el punto de partida de Replaced, la primera apuesta de Sad Cat Studios que enamoró a muchos desde su vistazo inicial. Un plataformas y acción ambientado en una distopía retro-futurista de unos años 80 encerrado en un combate rítmico con el descubrimiento de una sociedad corrupta.

Last Flag (14 de abril)

El estudio fundado por Fan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, pone en pie este hero shooter en tercera persona que como su título indica apuesta por el modo de capturar la bandera. La sorpresa del juego creado por Night Street Games es que el entorno es un programa de televisión retro de los años 70, espacio donde se crea un competitivo cinco contra cinco para esconder la bandera en lugares sorprendentes dentro de cada mapa. Asaltar la base rival, habilidades únicas y un gameplay muy ágil definen la propuesta.

Hades II (14 de abril)

El roguelike da un salto hacia las consolas en un nuevo intento para ampliar sus horizontes tras ser uno de los juegos más sonados en el listado de premiados y nominados del 2025. Melinoe es la protagonista de un universo donde se tornan los hechos del primer juego, porque ahora es ella la que quiere volver al Inframundo para enfrentarse a Cronos con armas y un buen panel de magia.

Tomodachi Life (16 de abril)

La aparición de la demo hace una semana fue una de las mayores sorpresas para la comunidad de Tomodachi Life: Una vida de ensueño. Los creadores de Animal Crossing: New Horizons entran ahora en este simulador de vida donde los personajes Mii son la base de la vida social para gestionar una isla donde todo pasa por la observación. El absurdo del día a día es la esencia de esta locura empeñada en mil detalles de personalización ya no sólo en lo estético, sino en la personalidad de los NCP's.

Mouse: P.I. For Hire (16 de abril)

El primer gran proyecto de Fumi Games apoya en lo visual una vertiente sorprendente con la estética de los dibujos animados de los años 20-30 para apostar por un shooter en primera persona. El estilo rubber hose, los primeros que estandarizaron al género en la televisión, son aquí una seña de identidad para ir de la mano de un ratón detective privado que debe limpiar el crimen en su ciudad. Un título que destaca por su violencia y originalidad tanto en planteamiento como en presencia.

Pragmata (17 de abril)

El destello de Capcom en todo lo que toca deja muchas expectativas en Pragmata tras los éxitos de Resident Evil: Requiem y Monster Hunter Stories 3, ahora con acción pura enredada en la tercera persona. La ciencia ficción toma el control de una Luna distópica y colonizada conde el astronauta Hugh promete proteger a una niña con un secreto y poderes por descubrir. La utilidad de la niña en los puzles y la acción de su compañero forman parte de un único gameplay donde los dos resuelven misterios contra entidades robóticas en su intento por regresar a la Tierra.

Outbound (23 de abril)

Square Glade Games apuestan por un simulador de vida tras el éxito de Above Snakes, y ahora cambian por completo el tono. La construcción relajada es la base de un mundo abierto donde el epicentro es una caravana eléctrica. Todo pasa por descubrir paisajes, recolectar recursos, obtener energía limpia y automatizar todo lo posible el vehículo para seguir paseando por un universo repleto de vida.

Aphelion (28 de abril)

Don't Nod abraza la multidisciplinariedad en cada uno de sus juegos, en este caso con una aventura de acción y supervivencia con un desarrollo alineado a la Agencia Espacial Europea. Dos astronautas se estrellan en un planeta helado en un choque que descifra un puzle táctico entre los personajes con una mezcla de plataformeo y escalada que les ayuda a evitar a una entidad enemiga: El Némesis.

Diablo IV: Lord of Hatred (28 de abril)

La segunda expansión relevante de Diablo IV implementa al Paladín para entrar en la selva de Kurast en busca de Mefisto con un extra añadido para el sistema de progresión. Con un mapa mucho mayor y más actividades, el posgame ahora es mucho más atractivo.

He-Man and the Masters of the Universe (28 de abril)

El equipo de Bitmap Bureau mantiene su estilo retro tras Xeno Crisis para traer una saga reconocida a un beat 'em up con el estilo clásico de los años 80. He-Man, She-Ra y Teela están al mando del jugador en un arcade con la esencia de la ficción que presenta a los jefes reconocidos de Eternia entre armas, mejoras y un Battle Cat para el viaje.

Saros (30 de abril)

El gran exclusivo de PlayStation para el mes de abril está bajo el paraguas de Housemarque con una línea muy similar al famoso Returnal. Otro shooter, roguelike y esta vez en tercera persona con elementos de bullet hell que generan una progresión permanente en un planeta desconocido. De primeras todo parece igual que su predecesor, aunque en este caso somos una gente que debe investigar la desaparición de una colonia en la misteriosa Carcosa bajo un eterno eclipse. La muerte como reclamo para ser más fuerte y un gameplay muy exigente.

La lista completa con fechas y plataformas