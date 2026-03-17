Gustavo Maeso 17 MAR 2026 - 16:20h.

Starfield da el salto definitivo con su llegada a PS5, viajes sin cortes, nueva guerra galáctica y progreso persistente

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En pocos días vamos a encontrarnos ante una de las actualizaciones más ambiciosas que ha recibido Starfield desde su lanzamiento en 2023. Bethesda Game Studios prepara el próximo 7 de abril un triple hito: el estreno en PlayStation 5, la llegada del sistema Free Lanes y el lanzamiento del DLC narrativo Terran Armada. Todo ello conforma una evolución profunda del RPG espacial que amplía así sus posibilidades de forma significativa.

La propuesta puede ofrecer razones de peso para que los veteranos regresen a los Sistemas Colonizados y nuevos jugadores comiencen su aventura espacial en PlayStation 5. Hsace unos días, tuvimos la ocasión de participar en una presentación de prensa con Tim Lamb, productor creativo jefe del juego, que nos adelantó muchas de las novedades que llegan a Starfiled y respondió a unas cuantas preguntas.

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Free Lanes: una nueva forma de entender el viaje espacial

El gran protagonista de esta actualización es Free Lanes, un sistema que introduce el llamado “modo crucero” y que permite desplazarse entre planetas dentro de un mismo sistema de forma fluida. Este cambio puede parecer sutil sobre el papel, pero en la práctica transforma el ritmo del juego. Ya no se trata únicamente de saltar de un punto a otro, sino de vivir el trayecto. Durante nuestros viajes podremos encontrarnos con eventos dinámicos, situaciones inesperadas e incluso interrupciones que nos obligarán a reaccionar.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Tim Lamb explicó que este sistema fue uno de los mayores retos técnicos del equipo. Integrarlo con el contenido existente, especialmente con la generación de encuentros espaciales, obligó a rediseñar parte de la estructura del juego. El objetivo de los desarrolladores fue hacer que cada desplazamiento tuviera un componente cinematográfico y no se mostrara como un mero trámite.

Además, este rediseño viene acompañado de mejoras en exploración planetaria, con nuevos puntos de interés, ajustes en su distribución y herramientas más intuitivas para localizarlos, como mapas de superficie más claros o sistemas de escaneo más útiles.

Terran Armada: una amenaza que cambia las reglas del juego

El contenido de pago, Terran Armada, introduce una nueva línea argumental centrada en una fuerza militar humana respaldada por tecnología robótica avanzada. Pero más allá de la narrativa, lo interesante es cómo este DLC impacta directamente en las mecánicas del juego.

Uno de los elementos más destacados es la capacidad de la Armada para bloquear los saltos gravitacionales en determinadas zonas. Esto obliga al jugador a interactuar con el sistema Free Lanes, creando una sinergia muy bien pensada entre ambos contenidos. En la sesión con prensa, Lamb insistió en que esta integración no es casual: ambos sistemas fueron diseñados en paralelo para reforzarse mutuamente.

También se amplía el abanico de opciones en combate espacial, aunque sin cambiar radicalmente el enfoque del juego. Los jugadores podrán evitar enfrentamientos si lo desean, pero ahora habrá situaciones más complejas donde escapar no será tan sencillo.

El DLC añade además nuevos módulos de nave (con estética “NASA táctica”) y funcionalidades avanzadas como sistemas de sigilo o pulsos electromagnéticos capaces de desactivar escudos enemigos. A esto se suma una mayor variedad de enemigos, incluyendo distintos rangos humanos y robots con habilidades especiales.

Trackers Alliance: más contratos y más recompensas

Otro de los pilares que Bethesda sigue expandiendo con fuerza es la Alianza de Rastreadores (Trackers Alliance), una de las facciones más orientadas al juego emergente dentro de Starfield. Lejos de quedarse como un añadido puntual introducido en 2024, esta actualización refuerza su papel con nuevo contenido que amplía significativamente la experiencia de cazarrecompensas.

Con la llegada de este paquete, se incorporan cinco nuevas aventuras dentro de la Trackers Alliance, todas ellas ya disponibles para los jugadores. Estas misiones no solo aumentan la cantidad de contenido, sino que también diversifican los tipos de objetivos, contratos y situaciones a las que nos enfrentaremos en los Sistemas Colonizados.

Lo interesante es cómo este contenido se integra con el resto de novedades. Gracias a sistemas como Free Lanes, la caza de objetivos se vuelve más dinámica: ya no se limita a puntos concretos, sino que puede surgir durante nuestros desplazamientos, haciendo que el rol de cazarrecompensas sea más orgánico y menos estructurado.

Además, Bethesda ha querido premiar la fidelidad de los jugadores. Aquellos que ya adquirieron previamente el contenido de la Trackers Alliance recibirán estas nuevas aventuras sin coste adicional. Por otro lado, los nuevos usuarios podrán acceder al paquete completo por 700 créditos de Creations, consolidando esta facción como una de las más completas en términos de contenido adicional.

Progresión más flexible: el salto adelante del New Game Plus

Otro de los cambios más importantes afecta directamente a la progresión. Con la introducción del Quantum Entanglement Device, los jugadores podrán conservar ciertos objetos clave al atravesar el Unity en New Game Plus. Este sistema, limitado pero ampliable, responde a una de las demandas más repetidas por la comunidad: mantener la sensación de progreso incluso tras reiniciar la partida.

Tim Lamb lo destacó como su mejora favorita dentro del conjunto de novedades, ya que permite que decisiones y esfuerzos tengan un impacto más duradero. Ahora, invertir en mejorar un arma o equipo concreto no se siente como algo efímero.

A esto se suma el nuevo recurso X-Tech, que permitirá mejorar armas y módulos. Aunque no está restringido al final del juego, su valor estratégico crecerá especialmente en las fases avanzadas.

Más vida en el universo: exploración, bases y tripulación

La actualización también refuerza otros pilares del juego. En exploración, se han añadido nuevos puntos de interés y ajustado su frecuencia para hacer los descubrimientos más variados.

En gestión, los puestos avanzados reciben mejoras clave como el almacenamiento compartido entre bases, una función muy demandada. También se introduce contenido más ligero pero llamativo, como la posibilidad de tener criaturas como mascotas como el “Millie Whale” o nuevos compañeros, incluyendo varios robots con personalidades más marcadas.

Además, se amplían las opciones de rol. Bethesda insiste en que Starfield sigue siendo una experiencia abierta, donde el jugador decide cómo actuar. Las nuevas incorporaciones permiten explorar estilos de juego más diversos, incluyendo enfoques menos “heroicos”.

El salto a PS5: una puerta de entrada a la versión más completa

La llegada a PlayStation 5 coincide con este gran paquete de contenido, convirtiéndose en la mejor oportunidad para nuevos jugadores. El juego aprovechará las características del hardware de Sony, incluyendo funciones del mando DualSense y modos específicos en PS5 Pro. Sin embargo, desde Bethesda han optado por no modificar la introducción del juego, apostando por mantener la experiencia original intacta.

Más allá de este lanzamiento, Bethesda confirma su compromiso a largo plazo con el juego. Aunque no se han anunciado futuros contenidos concretos, sí se ha dejado claro que hay planes en marcha y nuevas ideas en desarrollo.

Lejos de hablar de una versión “2.0”, el equipo prefiere definir esta etapa como una evolución continua. Y, tras lo visto, tiene sentido: cada sistema añadido no sustituye al anterior, sino que lo enriquece.