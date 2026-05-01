La ausencia de Star Fox en mayo replantea la estrategia de Nintendo

Juan Pérez 01 MAY 2026 - 11:23h.

Las dudas con los insiders y la nueva hoja de ruta ante el Nintendo Direct

La doble pista para concebir un Nintendo Partner Showcase en unos días

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El grueso de los insiders en la industria de los videojuegos tiene tantos disparos al aire que son imposibles de contar incluso cuando todas las pistas apuntan a un tiro fijo como el de Star Fox. Las voces más reconocidas del sector entre las que está Natethehate confirmaron un anuncio de un nuevo juego de la saga para Nintendo Switch 2 durante el mes de mayo pero han pasado los 30 días sin novedades y con un drama envuelto en la comunidad a la espera del Direct.

La existencia de un supuesto juego de Starfox es ahora mismo un interrogante que sólo conocen unos cuantos desarrolladores, beta testers y al parecer algunos leakers...si es que eso es verdad. A día de hoy el sueño de tener un primer teaser en mayo es una patada a seguir, pero ¿qué significa eso? El lado optimista piensa que Nintendo ha escuchado las filtraciones hasta dar un volantazo y la versión pesimista omite la presencia del juego, pero hay demasiados grises entre medio.

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Si una compañía tan grande como Nintendo puede cambiar su estrategia por las voces de algunos periodistas o insiders sobre uno de sus juegos soñados por la comunidad es que algo ha cambiado, porque hasta ahora nunca ha sido así. La afirmación de Natethehate tras la filtración es que posiblemente hay un cambio de fechas, porque indudablemente confía en que sus argumentos son fiables.

En los últimos días se ha desvelado que Nintendo ha intentado poner en marcha un método para engañar a los insiders con información falsa, y si algo ha llegado hasta tal punto es que la preocupación por los leaks es real. Eso lo va a medir el tiempo, pero la única realidad aquí es que el mes de mayo conlleva un acercamiento extremo al tráiler de GTA VI y sobre todo al entorno del 'No E3' con el Nintendo Direct.

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Sin novedades en abril y con múltiples insiders aclarando que tienen las suficientes pruebas como para confiar en que el juego de Star Fox existe, ahora la lógica impone un viaje hacia el Nintendo Direct de verano. A priori Nintendo no debe tener prisa a sabiendas cómo están los próximos meses, porque Yoshi, Rhythm y Splatoon Raiders marcan el calendario de los tres próximos meses, pero falta algo en junio que lo cambie todo. Quizás es el nuevo Fire Emblem, porque parece pronto para pensar en Profesor Layton o The Duskbloods...pero Star Fox está en el aire como una opción más.

Yoshi and the Misterious Book (21 de mayo)

Rhythm Heaven Groove (2 de julio)

Splatoon Raiders (23 de julio)

La cercanía con GTA VI en noviembre empuja a pensar que no debe haber lanzamientos en las semanas previas o posteriores, pero entre tanto los meses de agosto, septiembre y octubre tienen un espacio abierto por ahora. Todos los títulos mencionados deben entrar ahí, pero quizás hay una sorpresa pendiente...por no hablar del elefante en la habitación: el nuevo Zelda.

Las repercusiones del último capítulo del caso de Star Fox tiene otro protagonista más con el supuesto remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Las expectativas creadas desde sólo un altavoz crecen como un germen complicado de regar en una comunidad que ha elevado las ganas de verlo como una realidad, uno de los problemas hoy día para eliminar la sorpresa y soñar con algo que es imposible saber si es real.

Con menos fiabilidad, también hay filtraciones sobre que el juego de Star Fox es un multijugador y no una aventura en solitario del equipo comandado por Fox McCloud junto a sus compañeros Falco Lombardi, Peppy Hare y Slippy Toad. Entre tanto Natethehate explica que no tiene ninguna duda con el proyecto de Star Fox, que hay un periodista francés que también respalda el lanzamiento en junio y que esto es un giro en el marketing de Nintendo. De cualquier forma todo parece estar anclado a un mes de mayo muy movido hasta descubrir todos los secretos del Direct.