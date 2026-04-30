Jett Rider Mini H.E.R.O., el juego español para Game Boy que arrasa en Kickstarter

Gustavo Maeso 30 ABR 2026 - 12:41h.

Más de 400 mecenas respaldan el proyecto, que recauda más de 4 veces el dinero que pedia

El homenaje retro a todas las portátiles de Nintendo antes de la Switch 2

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Muchos proyectos independientes de nuestro país reciben un caluroso apoyo en Kickstarter que les permite llevar el juego adelante, pero el caso que nos ocupa es realmente sorprendente ya que se trata de un juego desarrollado para Game Boy. Y es que la nostalgia también mueve montañas, solo así se comprende el fulgurante arranque de la campaña de Jett Rider Mini H.E.R.O. en Kickstarter. Desde Barcelona, JanduSoft y Last Chicken Games han confirmado que más de 400 mecenas ya han apoyado el proyecto en sus primeros compases, con una cifra de recaudación que supera los 20.300 euros, una cifra increíble.

El título no solo busca capturar la esencia de los juegos clásicos, sino que apuesta por un lanzamiento físico real con un cartucho para la mítica consola Nintendo Game Boy, en pleno 2026. Una decisión arriesgada, sí, pero también profundamente coherente con el público al que se dirige: coleccionistas, nostálgicos y amantes de lo tangible.

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Una campaña breve, pero ambiciosa

La campaña de Kickstarter, lanzada el 29 de abril de 2026, tiene una duración de apenas 15 días y un objetivo de financiación relativamente modesto: 5.000 euros. Tan sólo 24 horas después del inicio de la campaña esa cifra se ha multiplicado por cuatro y sigue creciendo.

Desde el equipo desarrollador destacan el entusiasmo con el que la comunidad ha recibido el proyecto. Y no es para menos: estamos ante una propuesta que combina diseño retro, jugabilidad clásica y una cuidada presentación física, algo cada vez más escaso en la era digital.

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Ediciones para todos los perfiles

La campaña ofrece tres niveles de aportación claramente diferenciados, pensados para distintos tipos de jugadores y coleccionistas:

Edición Digital (12 €) : incluye clave de Steam con emulador integrado, archivo ROM compatible con emuladores de Game Boy y un manual digital en PDF.

: incluye clave de Steam con emulador integrado, archivo ROM compatible con emuladores de Game Boy y un manual digital en PDF. Edición Física Limitada (59 €) : además del contenido digital, incorpora cartucho físico de Game Boy, manual impreso, caja de cartón y funda protectora transparente.

: además del contenido digital, incorpora cartucho físico de Game Boy, manual impreso, caja de cartón y funda protectora transparente. Pack para tiendas (500 €): un lote de 10 unidades completas, orientado a tiendas especializadas y coleccionistas.

Una aventura clásica con alma moderna

En cuanto a la propuesta jugable, Jett Rider Mini H.E.R.O. nos sitúa en una aventura de estilo clásico donde debemos rescatar Gravonites y recolectar gravitónium a lo largo de 10 niveles. La premisa, sencilla pero efectiva, recuerda a los grandes títulos de la era de los 8 bits, donde la jugabilidad directa y el diseño de niveles eran los verdaderos protagonistas. El juego se presenta como una “nueva aventura clásica”, un concepto que cada vez gana más peso en el panorama indie.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su apuesta por el formato físico. En un momento en el que la distribución digital domina el mercado, lanzar un cartucho para Game Boy no es solo una decisión estética, sino también estratégica.

Otro elemento clave de la campaña es su carácter limitado. El juego solo estará disponible a través de Kickstarter, lo que añade un componente de urgencia y exclusividad que impulsa la participación. Esto convierte cada copia en un objeto potencialmente valioso para coleccionistas.

Si te apetece desempolvar tu vieja Game Boy, sacarla de la vitrina y hacer correr en ella un título de lo más actual, todavía puedes participar en la campaña y hacerte con tu copia de Jett Rider Mini H.E.R.O.