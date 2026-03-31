Marvel MaXimum Collection: un viaje irregular pero evocador a los 90

Un chute de nostalgia para fans de Marvel que no siempre resiste el paso del tiempo

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Volver a estos juegos en pleno 2026, desde una consola moderna como Nintendo Switch 2, es como abrir una caja olvidada en el trastero: llena de polvo, sí, pero también de algunos recuerdos entrañables. Marvel MaXimum Collection es una ambiciosa colección con algunos de los título más icónicos de las franquicias Marvel de la década de los 90, que triunfaron en las ma´quinas arcade pero también tuvieron protagonismo en las consolas de 8 y 16 bits. La colección llega en formato digital a todas las consolas y PC de la mano de Limited Run Games y nosotros hemos corrido a devorarla en nuestra Switch 2.

Sin embargo, no todos los recuerdos envejecen igual de bien. Y aquí es donde la colección empieza a mostrar sus costuras. Lo que en su día nos parecía desafiante o espectacular, hoy puede resultar repetitivo, tosco o incluso frustrante. Aun así, hay algo magnético en revisitar estos títulos: una mezcla de curiosidad, cariño y esa necesidad casi irracional de volver a intentarlo una vez más.

X-Men: The Arcade Game – El gran reclamo

Si hay un motivo claro para acercarse a esta colección, es este. X-Men: The Arcade Game es el pilar fundamental del conjunto, y el juego que mejor ha resistido el paso del tiempo. Volver a él es reencontrarse con la esencia del arcade puro: acción directa, cooperativo caótico y una identidad visual arrolladora. El juego puede disfrutarse solo, pero es en cooperativo cuando brilla de verdad. y puedes jugar en una partida local o multijugador en línea. El juego permite hsta seis jugadores, que en su época se agolpaban alrededor de aquella brillante máquina arcade.

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Se trata de uno de los mejores beat 'em up de la época y sigue sorprendiendo por el tamaño de los personajes, sus movimientos y el colorido de sus diseños. Un título que ha envejecido realmente bien y al que merece la pena volver una y otra vez.

Captain America and The Avengers – Encanto… con límites

Este es uno de esos títulos que se benefician del factor redescubrimiento. Captain America and The Avengers fue otra arcade clásica con cuatro joystick que se llevaba los focos en los salones recreativos. Y volver a meternos en la piel de La Visión, Capitán Américia, Iron-Man y Ojo de Halcón nos ha traído muchos recuerdos. Eso sí, la versión arcade es la que mejor funciona y que nos devolverá los mejores recuerdos (con algunos tirones y fallos gráficos un tanto molestos). Las versiones de MegaDrive y de 8 bits son tan toscas como lo fueron en su momento.

Nos ha gustado revisitar este juego porque propone pequeñas ideas interesantes: cambios de perspectiva, secciones de disparos y un elenco de villanos menos habituales. Sin embargo, esa frescura inicial se diluye con el tiempo.

Spider-Man & Venom: Maximum Carnage / Separation Anxiety

Aquí la nostalgia empieza a jugar en contra. Maximum Carnage entra bien por los ojos, especialmente por su estética y su vínculo con el cómic, pero a nivel jugable se queda corto. Lo que al principio parece un beat ‘em up sólido, pronto se convierte en una experiencia monótona. Enemigos reciclados, escenarios poco inspirados y una progresión que se alarga más de lo necesario.

Nos hemos encontrado disfrutándolo a ratos, más por lo que representa que por lo que ofrece realmente. Es uno de esos casos donde el recuerdo pesa más que la experiencia actual.

Peor experiencia ofrece Venom/Spider-Man: Separation Anxiety. No solo ha envejecido mal, sino que además resulta poco divertido incluso con las mejoras modernas aplicadas a esta colección. El combate es impreciso, los escenarios son confusos y el ritmo general se hace pesado. Cambiar entre personajes añade algo de variedad, pero no es suficiente para sostener la experiencia. Volver a él ha sido más un ejercicio de insistencia que de disfrute. Y eso, en una colección basada en la nostalgia, es un problema importante.

Ambos títulos cuentan con la versión de Super Nintendo y Mega Drive.

Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge – Caos con identidad

Spider-Man/X-Men Arcade’s Revenge era un título extraño, y sigue siéndolo hoy. Tiene ideas interesantes, variedad de personajes y mecánicas distintas, pero su ejecución es bastante irregular. Nos ha resultado frustrante en muchos momentos, especialmente por su dificultad y ciertos problemas de diseño. Sin embargo, también tiene algo que lo hace destacar: mucha personalidad.

Es uno de esos juegos que no funcionan del todo bien, pero que se quedan en la memoria. Y revisitarlo, aunque no siempre sea agradable, sí resulta interesante. Además, resulta curioso poder probar las versiones de Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear y Game Boy. Muy loco todo.

Silver Surfer – La sorpresa que lo cambia todo

Y entonces llega Silver Surfer de NES, del que menos esperábamos, y va nos da la sorpresa de la colección. Lo que antes era un juego casi imposible, ahora se convierte en uno de los más disfrutables gracias a las nuevas opciones. Sigue siendo exigente, pero ya no es injusto. Ahora podemos entenderlo, adaptarnos y apreciar lo que propone. Su diseño como shoot ‘em up, su ritmo y especialmente su banda sonora lo convierten en uno de los puntos más altos de la colección.

Nostalgia, mejoras y extras

Todos y cada uno de los títulos han podido envejecer mejor o pero, pero lo que no podemos decir es que no están presentados de una manera interesante y cuidada. La colección nos permite acceder a todas sus versiones y mostrarlas en pantalla de manera nativa, en cuatro tercios o 16:9, aplicando además filtros CRT y distintos fondos tematizados para los bordes.

También incluyen esquemas de botones para que aprendamos a jugarlos, guardado de partida rápido y en todos ellos tenemos la posibilidad de rebobinar pulsando el gatillo izquierdo, lo que puede ayudarnos a repetir de manera inmediata momentos difíciles. Otra ayuda importante que se puede aplicar antes de cada partida son los trucos, que incluyen salud infinita o vidas ilimitadas.

Pero el verdadero tesoro está en el apartado 'Archivos', donde podemos encontrar un cantidad ingente de material original de cada juego: los manuales originales de cada una de las plataformas, el arte de las cajas, páginas y carteles de publicidad de la época, ilustraciones oficiales y documentos de diseño del desarrollo de cada título.

Y otra joya impagable está en el Reproductor de Música, una gramola que nos permite navegar por los temas originales de todas las bandas sonoras completas de cada juego, diferenciadas también por cada versión de cada plataforma. Un lujo que hemos disfrutado: sobre todo con la banda sonora de 8 bits de Silver Surfer.

Conclusiones

Marvel MaXimum Collection es una recopilación muy interesante, pero lejos de ser imprescindible. Su valor reside en la nostalgia y en la preservación, no tanto en la calidad global de sus juegos. Hay joyas, sí, pero también mucho relleno y títulos que han envejecido algo peor. Aun así, merece la pena por esos momentos puntuales en los que todo encaja y recordamos por qué estos juegos fueron importantes.

Plataforma analizada: Nintendo Switch 2

Lo mejor:

X-Men Arcade sigue siendo un clásico muy disfrutable

Silver Surfer sorprende y gana enteros con las mejoras

Los extras y el reproductor de música

Lo peor:

Calidad muy irregular entre los juegos

Algunos títulos se hacen repetitivos o frustrantes