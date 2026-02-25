Marvel: Lobezno llegará el 15 de septiembre en exclusiva a PS5

Gustavo Maeso 25 FEB 2026 - 15:47h.

Insomniac Games firma una aventura más cruda y global del mutante más icónico

Sony le cambia el nombre a Marvel's Wolverine: en España será Marvel: Lobezno

Marvel: Lobezno se lanzará en exclusiva para PlayStation 5 el próximo 15 de septiembre. La nueva gran apuesta de Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games, desarrollada en colaboración con Marvel Games, promete convertirse en uno de los títulos más potentes del catálogo de PS5 este año. Y sí, desde hoy mismo ya podemos añadirlo a la lista de deseos en PlayStation Store.

El icónico mutante de adamantium regresa con una propuesta ambiciosa, adulta y centrada en la narrativa. Tras el éxito incontestable de la saga Marvel’s Spider-Man, el estudio vuelve a demostrar que entiende como pocos el ADN superheroico, y ahora pone el foco en uno de los personajes más complejos y violentos del universo Marvel.

Experiencia superheroica: Insomniac vuelve a la carga

Detrás del proyecto encontramos a Insomniac Games, responsables de la aclamada saga Marvel's Spider-Man. El estudio californiano ha sabido combinar espectacularidad, profundidad narrativa y un sistema de combate fluido en sus anteriores trabajos, y todo apunta a que con Lobezno irán un paso más allá.

La alianza entre Sony Interactive Entertainment y Marvel Games refuerza una estrategia clara: construir un universo de superhéroes sólido, exclusivo y de alta calidad en PlayStation 5. Esta nueva aventura no será un simple spin-off ni una extensión superficial de lo visto en Spider-Man; será una reinterpretación completa del personaje, con identidad propia y un tono más oscuro.

Además, el protagonista contará con la interpretación de Liam McIntyre, quien aportará una nueva dimensión al carácter atormentado de Logan. Su participación confirma la apuesta por una narrativa cuidada y una caracterización intensa.

Una historia global: Madripoor, Canadá y Tokio como escenarios clave

En esta entrega, Logan se embarca en una aventura de escala global para desentrañar los secretos de su pasado. Y lo hará recorriendo localizaciones tan emblemáticas como Madripoor, Canadá y Tokio.

La presencia de Madripoor, enclave clásico en los cómics de Lobezno, anticipa una ambientación cargada de crimen organizado y conflictos en las sombras. Canadá, inevitable punto de conexión con los orígenes del personaje, aportará el componente más introspectivo y emocional. Tokio, por su parte, reforzará el vínculo de Logan con la cultura japonesa y el código samurái que tantas veces ha marcado su evolución en las viñetas.

En su camino aparecerán figuras tan relevantes como Mística y Omega Red. La inclusión de estos personajes no es anecdótica: ambos están profundamente ligados al pasado de Lobezno y prometen enfrentamientos cargados de tensión narrativa y brutalidad. La historia no solo girará en torno a la acción, sino también al conflicto interno de un héroe que nunca ha querido serlo.

Combate feroz y narrativa madura

Si algo define a Lobezno es su naturaleza violenta. Insomniac Games lo tiene claro y ha apostado por un sistema de combate rápido, directo y visceral. Hablamos de enfrentamientos cuerpo a cuerpo donde las garras de adamantium serán protagonistas, con mecánicas que combinarán agilidad, contundencia y precisión quirúrgica.

La experiencia estará diseñada en exclusiva para PlayStation 5, lo que nos hace anticipar un uso intensivo de las capacidades del hardware: tiempos de carga reducidos, alto nivel de detalle en los escenarios y una ambientación sonora inmersiva que potenciará cada enfrentamiento. La sensación de impacto, el ritmo del combate y la intensidad emocional serán pilares fundamentales de la propuesta.

Pero no todo será acción desenfrenada. El eje central será la exploración del lado más humano y crudo de Logan. Su lucha interna, su pasado fragmentado y su condición de héroe involuntario vertebrarán una narrativa profunda que busca conectar con el jugador más allá del espectáculo visual.

Que el título llegue en exclusiva a PS5 no es un detalle menor. Sony consolida así su política de grandes producciones first-party con fuerte identidad y alto presupuesto. Marvel: Lobezno se suma a una lista de lanzamientos que refuerzan el atractivo de la consola en un momento clave del ciclo de vida del hardware.

Con este lanzamiento, Sony e Insomniac continúan construyendo un ecosistema cohesionado dentro del universo Marvel en formato interactivo. Tras el éxito de Spider-Man, el salto hacia un personaje como Lobezno amplía el espectro tonal y temático: de la luminosidad neoyorquina pasamos a la crudeza de un antihéroe marcado por la violencia y el pasado.