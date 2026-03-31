Pochettino responde a los rumores de negociaciones con el Real Madrid

Celia Pérez 31 MAR 2026 - 10:33h.

El seleccionador habló al respecto en la rueda de prensa previa al duelo contra Portugal

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El banquillo del Real Madrid siempre está en el punto de mira. La exigencia de comandar un equipo del nivel del conjunto blanco provoca que la presión en ocasiones sea casi asfixiante y que la lista de posibles candidatos siempre sea amplia. Tras la marcha de Xabi Alonso y las dudas que desprende Álvaro Arbeloa, no son pocos los nombres que rodean la órbita blanca, entre los que siempre está Mauricio Pochettino.

El ahora seleccionador de Estados Unidos termina contrato tras el Mundial, pero ha negado que esté negociando con el Real Madrid o el Tottenham de cara a la próxima temporada. Es más, el argentino ha abierto la puerta ampliar su vinculación con la selección estadounidense más allá de verano.

Con un escueto "en este momento, no", respondió Pochettino al ser consultado por posibles contactos con estos dos clubes en una rueda de prensa previa al partido amistoso entre Estados Unidos y Portugal de este martes en Atlanta. El argentino, cuyo contrato con Estados Unidos termina después del Mundial, también abrió la puerta a seguir en el banquillo del combinado nacional.

"Quién sabe lo que va a pasar. Estamos abiertos. No tenemos contrato para el futuro, pero ¿por qué no si estamos felices y la federación está contenta?", aseguró Pochettino.

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"Estoy muy feliz. Por supuesto, es duro, es un reto enorme, incluso más grande de lo que pensábamos o creíamos cuando llegamos aquí. Pero somos un cuerpo técnico al que le encantan los desafíos", añadió.

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Mauricio Pochettino llegó a Estados Unidos en 2024, tras la eliminación en la Copa América, con la misión de reconducir el rumbo de la selección de cara al Mundial de 2026, que el país coorganiza junto a México y Canadá. Aún es pronto, pero habrá que ver el papel de la selección estadounidense en el Mundial y que acabará definiendo su futuro.